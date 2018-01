El PNB veu la investidura telemàtica com una falta de respecte a les institucions i als electors

Koldo Mediavilla és el secretari de relacions institucionals del PNB





El secretari de relacions institucionals del PNB, Koldo Mediavilla, creu que una investidura no presencial de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és "un disbarat" i una "falta de respecte al que les institucions simbolitzen". A més, considera que suposaria "violentar el compromís amb milers d'electors que van creure en un líder de carn i ossos".

El dirigent nacionalista ha apuntat que espera que Puigdemont "faci seva l'escala de valors" que Artur Mas ha destacat durant la seva intervenció per acomiadar-se de la presidència del PDeCat. Mas ha assegurat que, en la seva vida política, sempre s'ha guiat per un principi: 'Primer és el país, després ve el partit i finalment la persona'.

En l'última entrada al seu bloc, Mediavilla afirma que aquests dies s'estan escoltant "massa disbarats en relació a la possibilitat que el Parlament de Catalunya faci possible una designació del pròxim president de la Generalitat sense la necessitat presencial del candidat a la Cambra".

LA PERSECUCIÓ JUDICIAL ÉS UNA BARBARITAT

"No tinc cap complex a assenyalar que la persecució judicial portada a terme contra el president Puigdemont és una barbaritat. És un acte injust, arbitrari i inentendible en un Estat de dret", ha assegurat.

De la mateixa manera, creu que la presó preventiva del líder d'ERC, Oriol Junqueras, dels exconsellers i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, "són també una barbaritat". Tot i això, afirma que, "amb la mateixa rotunditat", s'atreveix "a dir que la pretensió d'formalitzar una investidura no presencial és un disbarat" i una "falta de respecte al que les institucions simbolitzen".

"Sostreure al principi de realitat per conveniència o per seguretat pot resultar legítim i és comprensible, però, quan el que està en joc és la dignitat d'un país i la seva més alta representació, no és de rebut actuar fora d'aquesta mateixa realitat, buscant un univers paral·lel i artificial que empari la inviolabilitat d'un candidat", assegura.

RECOBRAR LA LEGITIMITAT

Segons la seva opinió, "no s'entén que, per legitimar la voluntat popular, calgui retorçar, fins trencar, les regles de joc democràtic". "Fer-ho seria, al meu parer, violentar el compromís amb milers d'electors que van creure en un líder de carn i ossos per dirigir un país de veritat, no una seqüela de 'Matrix' governada per control remot", ha indicat.

Koldo Mediavilla creu que "Catalunya, la nació catalana que pretén decidir el seu futur polític, es mereix autenticitat i responsabilitat, no argúcies ni artificis que emparin l'actual bloqueig. Catalunya es mereix recobrar la legitimitat i fer desaparèixer les conseqüències de la intervenció de l'Estat - del 155-. Qualsevol altra cosa debilitaria, i molt, a un país que ha aconseguit mantenir mobilitzada a una majoria social que aspira a una independència de veritat", ha afegit.