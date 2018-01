Millet guarda molts "secrets"

Fèlix Millet a la sortida de la Ciutat de la Justícia.





Al final, tot arriba per desgràcia d'uns i alegria d'altres que pensen que la justícia encara que lenta, actua. Aquest 15 de gener, es coneixerà la sentència del Cas Palau que des que es conegués, el 2009, fins ara, han transcorregut uns quants anys. Mentre l'autor material confés, Fèlix Millet, ha passat aquest temps al carrer gaudint dels plaers de la vida. Això sí, de cop s'ha quedat més sol que la una. Ja no té amics, ni coneguts, ni es relaciona amb la burgesia i els polítics influents. És el preu a pagar per ser "xoriço confés".





Cinc jutges han anat passant en aquest llarg procés de pagaments de comissions: es jubilaven, demanaven el trasllat o els ascendien. Però al final, amb un fiscal valent, Emilio Sánchez Villed, que ha sabut mostrar les proves suficients -les havia de valorar el magistrat-- ha facilitat molt la seva tasca a sa senyoria. El seu treball ha estat excel·lent, encara que s'ha guanyat uns quants "amics". Potser per això, Sánchez Ulled s'ha anat a treballar a Brussel·les, on ha estat designat conseller de Justícia en la Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea (UE).





La confessió de Millet fa presagiar una sentència dura, amb devolució a les arques públiques dels diners percebuts de manera il·legal. L'altra qüestió és la vinculació de CDC en tot l'entramat qui sortiran esquitxats? , ¿CDC i la seva nova formació, el PDeCAT ?. ¿Entraran a la presó ?.





Un dia abans, la germana de Fèlix Millet, feia unes declaracions en què afirmava que el seu germà sap moltes coses, anem que guarda uns quants secrets, ¿inconfessables ?. I que li estranya que només estigui CDC perquè el seu germà li havia dit que hi havia molts partits implicats. Ja ho dirà si vol.





La presència de Pat Millet no és casualitat, no, sinó que vol enviar un "avís a navegants" i de pas explicar que el seu germà està molt malament de salut, de manera que, si entra a la presó, no durarà ni quinze dies. Aquestes afirmacions poden realitzar-també els familiars de persones que es troben a les presons catalans, per delictes menys importants que Millet i no tenen l'oportunitat de sortir als mitjans de comunicació.





Com deia Pablo Neruda "El fur per al gran lladre, la presó per al que roba un pa."