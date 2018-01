En 2018 es reforçarà la seguretat a les comissaries de Mossos

Es reforçaran les comissaries de Mossos.





Els Mossos porten anys implicats en la lluita contra el terrorisme gihadista, i en entre 2015 i 2016, els Mossos van començar a replantejar-se la seguretat de les seves instal·lacions i van començar a revisar les mesures de protecció i vigilància de les seves comissaries i instal·lacions, que en general són de dues categories: àrees bàsiques Policials (ABP) i comissaries de Distito (CD), en casos d'àrees bàsiques amb diverses comissaries sota el seu control.





Ara els comandaments han confirmat els Mossos que per a aquest 2018 hi ha disponible una partida pressupostària destinada a completar la protecció de les comissaries amb pilons o un altre tipus de barreres físiques.





La Prefectura dels Mossos d'Esquadra va decidir, com s'han indicat abans després d'aquesta onada d'atacs a Europa, iniciar la recopilació d'informació de totes i cadascuna de les comissaries, per analitzar l'estat de les seves mesures de seguretat i decidir si era necessari reforçar-les. La conclusió d'aquest informe és que encara queden comissaries "àmpliament vulnerables".





També s'han augmentat el nombre de càmeres de vídeos en aquelles comissaries que manquessin del nombre suficient per tenir vigilats els voltants de les comissaries i s'instal·laran més mesures de control en els accessos, així com mampares de vidre a prova de bales en aquestes "peixeres "on els agents reben i atenen a l'entrada a qui entra a la comissaria.