Et despertes, obres els ulls i aquí està: aquesta sensació d'aclaparament a la boca de l'estómac. Tot el que creus que has de fer, la interminable llista d'activitats a realitzar, es presenta de cop en el teu pensament, sense intenció de desaparèixer. La teva ment la posa en primer pla, sense possibilitat d'obviar-la, i et sents cridat a fer-te càrrec de tasques per a les quals en aquest moment, aclaparat com estàs, no et sents capaç ... Coneixes aquesta sensació?





SOM ÉSSERS TEMPORALS





La nostra experiència del temps supera amb escreix els estudis de la física. Tal com va advertir Aristòtil, diem temps a la successió del moviment: les coses es mouen, els objectes es desplacen, els esdeveniments se succeeixen ... de manera que creiem poder col·locar-los en una escala temporal que correspon amb la realitat.





No obstant això, la nostra experiència del temps no és lineal. Situats en un present constant, construïm el passat -això que anomenem "recordar"- o el futur -les possibles versions d'ell- saltant mentalment d'un a un altre, endavant i enrere.





Quan planifiquem, portem al present el futur: el "presentitzem". No només intentem veure què passarà, sinó que pretenem controlar-ho. Intentem moure uns fils molt llunyans per intervenir en assumptes que encara no existeixen, o que ho fan només com a idea. Ens obsessionem, ens centrem en ells, i davant la frustració que comporta reconèixer que escapen al nostre abast, ens asfixiem.





Aclaparats per qüestions que no són actuals, sinó futures, les fem presents en un intent fallit de dominar-les. D'aquesta manera, ens passem la vida pre-ocupats.





SOM PROJECTE





Que la nostra ment habiti el futur és una cosa normal, ja que la nostra manera d'existir és projectiu. Sentim que som el que fem de nosaltres, i que una part fonamental del nostre ésser al·ludeix al que serem. Estem llançats al futur, i és aquest moviment posterior el que ens permet reconèixer-nos en el nostre present.





VIVIM EL POSSIBLE COM PROBABLE





Quan orientem el que som cap al futur, el nostre pensament afronta multitud d'amenaces i riscos que podrien fer perillar el nostre projecte. Concebem aquestes agressions i ens preparem per a sortejar però, en un primer moment, la por és inevitable.





Serà aquesta por el que s'ennuvoli la nostra ment: el que en un principi ens va semblar una possibilitat, un risc que podríem haver d'afrontar i per al qual calia preparar-se, es convertirà en una probabilitat gairebé inqüestionable. Temorosos, fem probable el que era senzillament possible, i ens veiem sobrepassats per això.





NOMÉS EXISTEIX L'ARA





Què estic fent? o cap a on vaig? Són preguntes que probablement orientin la teva vida. Potser la impulsin, regalant la consciència del teu moment i del rumb que pren. Però també pots sentir que aquestes preguntes et bloquegen, que et col·loquen en l'obligació de justificar-te davant qüestions la resposta desconeixes.





Allò que tems afrontar probablement no hagis de fer-ho. I si finalment ho trobes, pregunta't si era tan temible com pensaves. Recordem la lliçó de Nietzsche: "El que no et mata, et fa més fort".





Si vivim el nostre present ocupats amb el futur, se'ns escaparà tant un com l'altre. Podem planificar, podem preveure, podem preparar... Però l'espai que habitem és l'ara, només aquest existeix. Cap altre ens espera, en cap altre hauríem voler estar.





Visquem pas a pas. Cada matí vam inaugurar un dia que acabarà amb la posta de sol; res anirà més enllà d'ell. Viure el present no és descuidar el futur. Senzillament, és ocupar-se del que està a les nostres mans. Són pocs els passos que pots donar avui per construir el futur que anheles: no els desaprofitis obsesionándote amb allò que podria passar.





Et despertes, obres els ulls i et preguntes: Com vull viure? ¿Ocupat o pre-ocupat?





Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com