Desitjos a la costa

Són milers de milions dels desitjos que s'expressen a l'inici d'un nou any, d'antuvi a Mèxic, seran si més no cent milions? Com saber-ho si hi ha qui no volen res i altres que esperen moltes coses, però a què negar-ho hi ha desitjos infaltables: recuperar la salut o no caure en malaltia; lliurar-me dels criminals que roben i maten; passant pels clàssics, baixar de pes, trobar el nuvi, viatjar, jubilar-me; fins comptar amb una feina o alguna font d'ingressos -lícita diu la majoria- suficient per viure còmodament els propers dotze mesos.





Depenent del tipus de feina a què s'aspira o que es té, és molt probable que haguem d'armar un equip humà que ens doni suport. Si som responsables de la llar, és menester saber qui seria el plomer, el paleta, el jardiner, l'electricista i fins i tot l'empleada domèstica de confiança i, sense pensar en els extrems que algun d'ells, pugui ser còmplice d'un grup criminal dedicat al segrest, si més no esperem que el robatori formiga no deixi les nostres llars desposseïdes d'eines, estris domèstics o de provisions al rebost.





Els que inicien l'any sense feina o sense l'expectativa d'aquest, no tenen el problema de resoldre qui l'acompanyarien en un camí laboral que depenent de la seva complexitat farà també més difícil la integració d'un grup de col·laboradors. He estat testimoni d'alguns funcionaris o empresaris que han d'enfrontar processos judicials derivats de faltes comeses pels que es van comprometre a donar-los suport. Coneix persones que després d'un o dos anys de pagar-li a un comptador s'assabenta que aquest no va presentar les seves declaracions fiscals i fins i tot va disposar del que li va donar per pagar impostos?





Igual passa a l'altra banda de la relació quan un mal cap assenyala a algun subordinat que s'ha de convertir en boc expiatori, per un robatori, abús de confiança o peculat que no va cometre.





I és que sent aquest el món i no el paradís, per més valors, bona educació i fins i tot temor al càstig, les possibilitats de ser traït -el mateix pel superior que pel subordinat- són gairebé infinites, la qual cosa fa del judici un càstig que no es desitja sobretot si el mateix prové dels mitjans de comunicació.





SOCIETAT CIVIL





La societat civil ha organitzat grups que lluiten per reinserir a la societat reus que han pagat la seva falta o que van estar presos de manera injusta; però es poc d'una acció similar per procuradors que no van poder resoldre la mort d'una nena, socis -i per tant defensors- d'empreses contaminants de sobte assenyalats com prospectes per al desenvolupament de l'agricultura que abans van destruir, ni saltimbanquis als quals cap polític hauria de fer confiança després d'analitzar un historial "de servei" que per sobre tota possible capacitat destaca la seva manca de lleialtat.





Són centenars les ofertes de cursos dirigits a reclutadors, tant perquè aprenguin a anticipar-se al possible exercici del col·laborador, com a les diverses tàctiques per acomiadar si aquest no va complir amb les expectatives i amb aquesta formació, gairebé sempre assumida per les empreses privades, 01:00 president de Mèxic va ocupar els serveis dels cercadors de talent per integrar el seu gabinet.





Avançar al públic els suspirants a convertir-se en els col·laboradors de qui aspira al primer lloc del sistema polític a Mèxic, ajuda o perjudica els encara precandidats? Quin és el desig d'aquests "col·laboradors"?





No tots els que avui col·laboren en les campanyes, continuaran sent part de l'equip de qui resulti electe pel poble ni de bon tros el fet de donar-se aquesta condició garanteix la continuïtat de l'ocupació per a tot el sexenni o per al següent. Podem concebre que alguns funcionaris locals -ciutat de Mèxic sobretot- que han estat assenyalats per les seves martingales i protegits sense raó pels seus superiors aconsegueixin continuar usufructuant els diners públics amb la protecció addicional del fur?





CORRUPCIÓ





Sent el tema de la corrupció tan recurrent, el desig de molts mexicans és que arribi al poder ja no el menys dolent sinó el menys corrupte, trampa terrible perquè el cap i en acceptar una responsabilitat per a la qual no s'està preparat és potser el més terrible acte de corrupció i exemples sobren de persones que van guanyar per l'impuls d'una campanya que va promoure la imatge d'un ciutadà que a l'hora de la veritat poc sabia de polítiques públiques, pressupostos, aigua, obres públiques, educació o dret.





Per al ciutadà comú i corrent els desitjos d'aquesta costa de gener es constrenyen a: que no pugin els interessos de les targetes, que m'arribi per pagar-les, que no usurpin la meva identitat, que s'acabi de reconstruir l'escola dels meus fills, que el govern compleixi les seves obligacions després del sisme en lloc de gastar els diners en programes repressius com les foto multes.





Davant els canvis els drethavents de l'IMSS, desitgen que els serveis que havien millorat amb Arreola, no retrocedeixin ara que s'ha anat de candidat i que els serveis de salut en general no hagin de viure embats com està passant amb els veïns del nord. Sigui quina sigui la seva desig per a aquest infaust any que tindrà eleccions no només al nostre Mèxic sinó en molts altres països com Rússia, de veritat jo desitjo per als meus lectors, que els vagi bé, que la seva vida estigui plena de felicitat, que siguin menys la pèrdues per malalties que poguessin prevenir i que gaudim tot de l'harmonia familiar i social a la qual hem aspirat per sempre.