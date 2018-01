Segueix el col·lapse d'Urgències a la Vall d'Hebron amb esperes de fins a quatre dies per accedir a un llit

Saturació a Urgències a Vall d'Hebron





El col·lapse del servei d'Urgències a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona continua amb desenes de pacients esperant llit, segons informen fonts del sector sanitari. Aquest dilluns, 15 de gener, hi ha 77 persones pendents de llit, el més antic del dia 11.





La situació fa setmanes que dura, i és que entre els casos més crítics, figura el dimecres 28 de desembre, quan hi havia 82 pacients pendents de llit, diversos d'ells amb lliteres als passadissos. El més antic havia entrat el dia 25.





El diumenge 25 de desembre 75 malalts esperaven llit. També el divendres 30 de desembre hi havia 57 persones esperant llit, algunes de les quals havien entrat el dia 27.





El dijous 11 de gener hi havia 93 persones a Urgències a l'espera de llit i, d'aquestes, la qual portava més temps de demora era del dia 7.





SITUACIÓ GENERAL





La saturació no és un cas exclusiu de la Vall d'Hebron. El Sindicat d'Infermeria ja Satse va advertir de la situació de "col·lapse" que viuen els centres sanitaris catalans amb pics d'espera de cinc dies a Urgències per aconseguir un llit d'ingrés i d'un mes per demanar cita mèdica en alguns ambulatoris per la irrupció de l'epidèmia de la grip.





També en els ambulatoris hi ha queixes per part de pacients i professionals, i és que el nombre de baixes per estrès i ansietat ha augmentat en els últims mesos entre els metges d'Atenció Primària a Catalunya, ia això se suma la dificultat per suplir els professionals malalts.