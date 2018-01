Blue Monday: claus per superar el dia més trist de l'any

El 15 de gener de 2018 és el dia més trist de l'any.





El 'blue monday', generalment el tercer dilluns de gener, va arrencar el 2005 amb una campanya de màrqueting de l'empresa de viatges Sky Travel, que afirmava tenir una equació que permetia calcular la data exacta del dia més depriment de cada any.





La fórmula, defensada per un catedràtic de Cardiff, Cliff Arnall, inclou moltes variables: condicions climàtiques, nivell de deute, el temps passat des del Nadal, nivells baixos de motivació ... Les unitats de mesura no estaven ben definides i la comunitat científica ràpidament va desmentir la teoria i el currículum del professor Arnall.





Malgrat el ràpid en el qual va caure en descrèdit aquesta teoria, el màrqueting va aprofitar aquesta efemèride per celebrar mundialment aquest dia amb un seguit de campanyes que ofereixen dosi de felicitat, com rebaixes en viatges a destí paradisíacs, massatges, begudes alcohòliques, xocolates, dolços i classes de fitness.





I és que, tot i les crítiques, el 'blue monday' ha arribat a ser alguna cosa creïble per a molts per una sèrie de factors.





Un dels més importants és la manca de llum solar. Estem al gener, és hivern, l'exposició a la llum solar és menor i fa que la gent se senti més trist perquè baixa la serotonina, un neurotransmissor que actua en el cervell regulant el nostre humor, la son, la sensibilitat al dolor o el ritme cardíac, entre d'altres.









Estocada DESPRÉS DE NADAL





Per ser clars, és el moment del estocada després dels dies feliços del Nadal, moments de trobades amb familiars i amics, bons desitjos i promeses per a l'any nou.





L'eufòria nadalenca també porta a molts a cometre excessos que es converteixen en deutes que cal enfrontar, un factor de preocupació que el màrqueting aprofita per animar al consum en una època que hauria de ser més aviat de contenció.









UN POC DE SOL





I què podem fer per afrontar el dia més trist de l'any i les seves conseqüències?





Més enllà del tòpic publicitari, pot ser que gener i el seu costa no facin estar més tristos. Però hi ha coses senzilles que ens faran sentir-nos millor.





Prendre el sol i una mica d'aire fresc pot marcar la diferència en el nostre humor, que influirà també un els nostres nivells de gana i son.









SUCRE I BON HUMOR





No és casualitat que en un dia aquest algunes empreses se centrin en oferir-nos dolços i xocolates. El sucre té un efecte positiu en l'humor, per això les begudes ensucrades se'ns ofereixen com un bon remei per al mal humor.





De tota manera cal tenir en compte els pics de glucosa i que el sucre té un efecte positiu en l'humor que no dura molt.









exercici Físic





Potser sigui una bona fer una mica d'exercici. La pràctica d'exercici físic augmenta els nivells de neurotransmissors com la noradrenalina, la serotonina i la dopamina, que ens produeixen una sensació de relax i benestar.





Mai està de més exercitar una mica. Potser sigui una bona forma de complir un d'aquests objectius clàssics d'any nou: apuntar-se al gimnàs.









PENSAR JA EN UNA ESCAPADA





¿I per què no pensar ja en una vacances?





Ja sigui una petita escapada o pensar ja en les vacances d'estiu, començar a planejar la vacances pot ser molt beneficiosos per al nostre humor.





I és que si fem servir els mateixos càlculs del 'blue monday', el dia més feliç de l'any coincideix en l'Hemisferi Nord amb el solstici d'estiu.