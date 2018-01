Primeres reaccions després de la condemna de CDC pel cas Palau

Plouen les crítiques a CDC pel cas Palau





La sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna CDC a pagar 6,6 milions per comissions il·legals -així com l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó i a la seva mà dreta, Jordi Montull, a set anys i mig de presó- ha ocasionat aquest dilluns multitud de reaccions.





El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha exigit explicacions a JuntsxCat, com a coalició que integra membres del PDeCAT, per la sentència del cas Palau, que ha definit com el cas "Gürtel de CDC".





"Les persones vinculades al PDeCAT i CDC, i ara a JuntsxCAT, que van negar que hi hagués responsabilitat de CDC, haurien de fer examen del que van dir i del que realment ha quedat certificat en la sentència", ha sostingut en roda de premsa.





Després de recordar la recent renúncia de l'expresident de la Generalitat Artur Mas de la Presidència del PDeCAT, considera que aquesta decisió està relacionada amb no voler donar una resposta pública per la sentència "per molts canvis de noms que facin".





"JuntsxCat és una coalició entre CDC i PDeCAT, i no es pot sostreure de donar explicacions públiques", ha reclamat Domènech, que també ha volgut rememorar la frase de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall al Parlament que CDC tenia un problema que es deia 3%.





Segons la seva opinió, 13 anys després s'evidencia que "qui feia massa temps que havia perdut els papers era CDC", i ha cridat a obrir una nova etapa impulsant aquesta legislatura un Acord Nacional per una Catalunya Lliure de Corrupció.





ERC





El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha criticat que la sentència del cas del Palau de la Música demostra que es va produir "un espoli a la ciutadania, i això és inadmissible", segons un comunicat del partit.





El republicà ha celebrat que es fa justícia en un cas que es remunta a 2009: "Avui podem començar a passar pàgina d'un cas que, tristament, deixa una taca negra en la política barcelonina".





Ha criticat que l'actual Govern d'Ada Colau, però també els anteriors executius municipals convergent i socialista, han anat tard en concret amb el cas de l'hotel del Palau, projecte al que ERC es va oposar, ha ressaltat.





CUP





La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant, ha subratllat la condemna fixada pel Audiència de Barcelona sobre CDC de 6,6 milions d'euros després de considerar a la formació culpable de finançament irregular en el cas Palau de la Música: "A partir d'ara toca parlar de 4%".





"Les cortines de fum no serveixen. CDC condemnada: responsable d'haver-se finançat irregularment a través del Palau de la Música. A partir d'ara toca parlar del 4%", ha conclòs a través de Twitter, en al·lusió a la petició del fiscal que va considerar al Palau la canonada per la qual transitava els diners que Ferrovial pagava a CDC a canvi d'obres públiques i que representava un 4% del projecte.









L'advocat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) Àlex Solà s'ha mostrat "raonable satisfacció" per la sentència del cas Palau.





Ho ha declarat als periodistes després de recollir la resolució a l'Audiència de Barcelona --la Favb és acusació popular-, i també ha destacat que les condemnes castiguen l'"espoliació massiva" del Palau i el tràfic d'influències dels condemnats.





"Estem raonablement satisfets per la depuració judicial del cas", i ha afegit que CDC ha estat condemnada a pagar 6,6 milions d'euros perquè s'han provat les 'mossegades', segons ha dit.





També ha criticat les "dilacions indegudes extraordinàriament elevades" que ell va veure en la majoria dels acusats per allargar el temps del procés judicial, i no comparteix que la confessió es consideri un atenuant.





Per Solà, és molt probable que els condemnats i algunes acusacions recorrin la sentència, però preveu que abans de 2019 ja s'haurà pronunciat el Tribunal Suprem (TS): "Ens preocupa el tema del tràfic d'influències, amb el qual el Suprem va basculant una mica erràticament".





ADA COLAU









L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat "responsabilitats polítiques més enllà de les judicials" para CDC, després que l'Audiència de Barcelona hagi considerat provat que el partit va cobrar 6,6 milions en comissions irregulars en el cas Palau.





"Ara que ja tenim sentència, cal evitar la impunitat per retornar a la ciutadania la confiança en les institucions", ha defensat la primera edil en una anotació en Twitter.





Ha assenyalat que està "confirmat: CDC s'ha finançat illegalment durant anys", mitjançant comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagava com a patrocinis però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública.