El CCCB reivindica l"actualitat" de Stanley Kubrick en una exposició

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) reivindicarà la "actualitat" del cineasta Stanley Kubrick en una exposició que tindrà lloc a partir del 18 d'octubre que convidarà a la reflexió del present a través del creador dels films de 'La taronja mecànica' i '2001 '.





Ho ha anunciat la cap d'Exposicions del CCCB, Rosa Ferré, acompanyada del director del centre, Vicenç Villatoro, en la presentació del programa de 2018, que el director ha defensat com un "any de canvis" organitzatius.





La marxa de Villatoro com a director, el contracte del qual va vèncer el 15 de novembre, i també de Ferré -per dirigir el Matadero de Madrid des del febrer- marcaran l'any del centre, que preveu convocar aquesta mateixa setmana un concurs públic per buscar nou director, després cap d'Exposicions.





Igualment, el centre ha previst una "programació molt ambiciosa per a aquest any d'impàs" en què regnaran grans qüestions sobre feminisme, gènere, canvi climàtic, el debat polític, el cos, l'ocultisme, el terrorisme global i nous imaginaris.





La mostra de Kubrick, projectada en col·laboració de la germana i família del cineasta, naixerà emmarcada en la nova carrera armamentística i nuclear i la imminència d'una catàstrofe climàtica a gran escala i del convenciment que '2001' és la pel·lícula més complexa feta fins ara sobre el destí de la humanitat.





Maquetes, guions, escrits personals, dibuixos en col·laboració amb altres artistes nodriran el recorregut comissariat per Hans-Peter Reichmann, del Deutsches Filminstitut de Frankfurt, en col·laboració de Jordi Costa.





Agafant el relleu de l'exposició sobre la crisi climàtica 'Després de la fi del món', que suma fins ara 30.000 visitants, el 15 de maig arribarà l'exposició 'Llum negra' sobre les tradicions secretes en l'art des dels anys 50.





L'exposició presentarà de forma més o menys cronològica pintures, dibuixos, pel·lícules, escultures i fotografies d'artistes com Harry Smith, Barnett Newman, Agnes Martin, Antoni Tàpies, Joseph Beuys i Gusmao & Paiva, entre d'altres.





A l'inici de la presentació, Ferré ha subratllat que el festival Primera Persona, serà més feminista que mai amb veus confirmades com les de Virginie Despentes, Roxane Gay, Vivian Gornick, Elena Martín i Carla Simón .





Per la temporada, també desfilaran grans noms com el de la filòsofa i professora Judith Butler, experta en qüestions de gènere, que parlarà a l'abril sobre l'educació, com també ho farà el filòsof Josep Maria Esquirol el mateix mes.





FRANKENSTEIN I L'ANTROPOCÈ





Al festival de literatura Kosmópolis desgranarà la figura de Frankenstein vista des de l'Antropocè a través d'una conferència al març a càrrec de Dehlia Hannah i Fernando Vidal, ha subratllat Juan Insua, que també ha ressaltat la visita del Nobel de Literatura Orhan Pamuk i de un taller sobre periodisme dibuixat a càrrec de Pere Ortín i Jordi Carrión.





A nivell audiovisual, destaca la publicació d'un segon llibre de Xcèntric amb 15 entrevistes a cineastes influents, així com el naixement del Brain Film Fest, que explorarà el món de les malalties neurodegeneratives.





PRESSUPOST





Per implementar la programació, el centre comptarà amb un pressupost de al voltant dels 10 milions d'euros per a 2018, molt semblant al de l'any anterior, davant del que Villatoro ha dit: "Me n'aniré de la direcció amb la recança de no haver aconseguit un salt quantitatiu important ".





Ha lamentat les conseqüències en 2017 de la reclamació de l'IVA a càrrec de subvencions rebudes pel Ministeri i a requeriment d'Hisenda de revisar el 2015 i el 2016, davant del que Villatoro ha dit que han recorregut la reclamació que suposa al voltant d'1,2 milions d'euros.