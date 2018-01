Mas veu dura la sentència del cas Palau i defensa Osàcar

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha lamentat aquest dilluns la "duresa" de la sentència del cas Palau i ha defensat de nou l'honorabilitat de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat a 4 anys i cinc mesos de presó per un delicte de tràfic d'influències.





En un comunicat, critica que la sentència arribi vuit anys i mig després que els Mossos d'Esquadra irrompessin per primera vegada al Palau de la Música i afegeix que el seu contingut és "molt negatiu" i que es recorrerà al Tribunal Suprem.





"Aquesta no és la sentència definitiva. Veurem què passa en un temps quan el Suprem es pronunciï definitivament", ha recalcat Mas, que manté que Osàcar és una persona honorable a la qual coneix des de fa temps.





Segons ha dit, l'extresorer convergent no s'ha posat "mai un sol euro a la butxaca a nivell personal", de manera que defensarà la seva honorabilitat fins al final.





CDC VA PAGAR "UN PREU MOLT ALT"





També va assegurar que CDC va prendre la decisió de dissoldre i desaparèixer com a partit, assumint així "un preu molt alt per aquestes irregularitats a diferència de molts altres".





"Quantes responsabilitats polítiques més pot haver quan el mateix partit ha desaparegut. En aquest judici no hi havia ningú més que Osàcar. No se'ns ha cridat ni com a testimonis ni com a acusats", ha subratllat Mas, que recentment va anunciar la seva renúncia a presidir el PDeCAT .





No entén que s'acusi Osàcar de tràfic d'influències quan, al seu parer, no s'ha investigat l'adjudicació pública a través del Palau de la Musica: "Si tu acuses a algú de cobrar comissions és perquè creus que s'han alterat els contractes d'obra pública, i si no analitzes aquests contractes no ho pots saber".





Per a Mas, des del seu coneixement, mai s'han demostrat irregularitats en l'adjudicació d'obra pública, de manera que "no hi pot haver tracte de favor", i ha assegurat que tota relació entre CDC i el Palau de la Música es va construir durant els anys 90 quan no estaven ni ell ni Osàcar.





DESVINCULA CDC DEL PDeCAT





Sobre una possible afectació de la sentència al PDeCAT, ha afirmat que no perjudica econòmicament la formació perquè "la desvinculació econòmica entre un partit i l'altre és absoluta, ja que CDC existeix només com a entitat jurídica, no com partit".





Així, ha defensat que, en cas que hi hagi alguna responsabilitat econòmica per part del partit, "el patrimoni de CDC ha de servir per tornar fins a l'últim cèntim d'euro".





"És el que vaig fer jo quan vaig ser conscient el 2009 que hi havia uns convenis entre el Palau de la Música i la fundació de CDC. En aquest moment ja es vaN tornar els diners que havia cobrat a través de la fundació, que van ser uns 700.000 euros", ha afegit.