ERC manté la incògnita de qui presidirà el Parlament a 48 hores del ple

ERC manté la incògnita sobre qui proposa a la presidència del Parlament





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha mantingut la incògnita aquest dilluns sobre qui ha de proposar el seu partit perquè presideixi el Parlament i ho ha fet a 48 hores que comenci el ple de constitució de la Cambra que, com a principal missió, haurà de triar a aquest president i la resta de membres de la Mesa.





"No puc confirmar ni una cosa ni l'altra. Falten 48 hores i no trigarem massa a saber sobre qui recau aquesta responsabilitat. Us demanem una mica més de paciència", ha exposat en roda de premsa després de la reunió de la Permanent Nacional del partit.





Sabrià ha donat per descomptat que el Parlament es constituirà sense més obstacles i ha confiat que el pròxim president serà un dels "diputats independentistes" de la majoria que va guanyar les eleccions del 21 de desembre.





Preguntat per si els dos consellers cessats d'ERC que resideixen a Bèlgica renunciaran a l'acta de diputat -Toni Comín i Meritxell Serret-, ha explicat que no hi ha cap decisió presa i que estudien demanar que puguin delegar el seu vot.





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha deixat en mans del Parlament que els tres presos sobiranistes que són diputats electes puguin delegar el seu vot per al ple de la constitució de la Cambra que començarà dimecres a les 11.





ERC ha explicat que ara es planteja demanar la delegació no només per als presos, sinó també per als que estan a Brussel·les: "Estem estudiant no només demanar-ho en el cas dels que estan a la presó, sinó també els que estan a Brussel·les" .





Sabrià ha defensat que treballen per preservar "el dret de representació política" dels seus dos consellers cessats i que així ho fan perquè són diputats electes i això vol dir que molta gent els va votar en els últims comicis.





Que el Parlament autoritzés la delegació del vot per als empresonats no suscitaria cap problema, ja que el TS així ho ha avalat, però sí que ho faria si ho autoritzés per als consellers que estan a Bèlgica, ja que sobre ells pesa una ordre de detenció si tornen a Espanya.





EL CANDIDAT, PUIGDEMONT





Encara que ERC segueix assenyalant que investir Puigdemont estant a Brussel·les presenta obstacles , ha assegurat que segueix sent el seu candidat a la Presidència i Sabrià ha recordat que el seu partit està pendent de dos informes sobre el tema: el dels lletrats del Parlament i el dels advocats del partit.





"Continuarem treballant perquè Carles Puigdemont pot recuperar de nou la Presidència perquè ha estat la voluntat dels catalans. No deixarem d'explorar cap opció perquè això passi", ha conclòs el republicà.





No obstant això, també ha assenyalat que "és molt urgent" formar un Govern i començar a legislar, ja que ha recordat que, en cas contrari, significarà consolidar l'article 155 i que la Generalitat segueixi intervinguda i en mans del PP.