Puigdemont demana a Rajoy que respecti la restitució del Govern

Puigdemont segueix a Bèlgica.





El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy, que "sigui demòcrata i respecti la decisió del Parlament de restituir" el Govern cessat.





Ho ha dit en un a publicació en el seu compte de Twitter, després que Rajoy hagi advertit que l'aplicació del 155 es mantindrà en vigor a Catalunya si Puigdemont és elegit president estant a Bèlgica i no va al Parlament per a la seva possible investidura.





Puigdemont ha recordat que el PP ha obtingut quatre diputats a les eleccions del 21 de desembre i, malgrat la qual cosa, "continua governant Catalunya des de Madrid".