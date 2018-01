Pedro Sánchez: "Puigdemont té un projecte per a Catalunya o per a si mateix?"

Sánchez rebutja la investidura a distància.









El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expressat aquest dilluns els seus dubtes respecte a que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tingui un projecte per a Catalunya: "Puigdemont té un projecte per a Catalunya o per a si mateix?", S'ha preguntat.





En roda de premsa des de la seu del partit a Ferraz al terme de la reunió de l'Executiva, Sánchez ha subratllat la necessitat que a Catalunya s'ha d'obrir "una legislatura constitucional" que "no pot estar liderada per un president inconstitucional".





Sánchez ha confirmat que el PSOE dóna suport a les intencions del Govern central de recórrer davant el Tribunal Constitucional qualsevol intent d'investidura a distància de Puigdemont.





D'altra banda, ha aclarit que l'article 155 de la Constitució deixarà d'estar vigent quant es constitueixi un Govern a Catalunya, tal com recull l'acord del Senat que va aprovar la seva aplicació.





De manera que els intents de Puigdemont de seguir endavant amb una investidura telemàtica no permetrien aixecar el 155.