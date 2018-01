'Pobrecito mi patrón'

Els asseguro que per a alguns periodistes de la meva generació que han viscut en primera fila l'arribada de Convergència al poder, els mandats de Jordi Pujol i el seu desgraciat final polític, la sentència del Cas Palau no era un tema menor i sí un desenllaç llargament esperat.





Significava, ni més ni menys, el certificat que una manera de governar tocava a la seva fi i que alguns dels seus protagonistes eren condemnats per un Alt Tribunal, del qual se sentien immunes, perquè "el paradís català" era només seu i la bandera , després les banderes, els havien protegit de qualsevol intent de asseure'ls en una banqueta.





Arriba tard aquesta condemna de la Convergència del 3 o el 4 per cent. Però per als que ens hem mogut a l'altra banda d'aquesta desvergonyida manera d'estimar Catalunya, el que s'ha dit en aquest dilluns 15 de gener per un Tribunal de Justícia d'un país democràtic, ens compensa de tant menyspreu processional, i sobretot , d'aquest insuportable aire de superioritat que ha protagonitzat el immoral mandat convergent, mal anomenat PDeCAT, dels últims 25 anys.





Ara tots sabem que a aquesta sentència li succeiran altres, Cas Gordó, ITV, Cas Pujol, ect., Ect., Que deixaran als seus protagonistes amb les vergonyes al sol i segurament inhabilitats de per vida per a la política i els negocis relacionats amb la mateixa.





Si tot això serveix per a llevar-li les ganes als independentistes de seguir el seu 'Procés' contra l'Estat i els 'altres catalans', és una cosa que ningú pot predir ara mateix, encara que es pot endevinar fàcilment que Puigdemont portarà fins al final el seu delirium tremens, perquè el seu full de ruta és destruir les relacions entre catalans i espanyols i res ni ningú va a oposar-se a les seves intencions, ja que, fer-ho, significaria autodefinir-se com traïdor a la República proclamada i això no agrada als que no volen reconèixer que s'han equivocat.





A més, per a 'Cocomocho', Jordi Pujol és ja prehistòria i Convergència i Artur Mas, el seu pare polític i mentor, un parell de molestes sensacions, de les que ja toca desprendre immediatament.





Assaborim ja que la sentència contra els Osàcar, Millet, Montull i Convergència com si fos un post-regal del Pare Noel i seguim el seu desenvolupament fins a la seva fermesa jurídica, com si fossin els millors moments de la nostra vida, ni que sigui per assaborir la cara de inquietud que se'ls queda als que han robat tant i durant tant de temps a la Catalunya que sempre van considerar la seva finca particular.





Com bé va cantar l'immortal Facundo Cabral i tant hem repetit durant tots aquests anys d'escarni i corrupció:





"Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo" ...





Per fi!