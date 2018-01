SCC tornarà a sortir al carrer si el Govern no respecta la legalitat

José Rosiñol a la Generalitat valenciana.





El president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha afirmat que l'entitat "no abandonarà a tots aquells catalans que també se senten espanyols i europeus".





Així Rosiñol ha expressat que "en el moment en què es produeixi alguna acció o declaració que vagi en contra de la legalitat vigent" no dubtaran a tornar a sortir al carrer per reclamar respecte a la Constitució ia l'Estatut.





El president de l'entitat no descarta tornar a fer "una crida al sentit comú, al seny, i a la convivència", si cal.





Així s'ha pronunciat Rosiñol durant la cerimònia de lliurament al Palau de la Generalitat valenciana del XXVI Premi de Convivència que atorga la Fundació Professor Manuel Broseta, que enguany reconeix a SCC.





Després de rebre el guardó de mans del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha explicat que el procés sobiranista ha generat a la societat catalana "una fractura sense precedents".





"Hi ha moltes famílies que no es parlen per les seves discrepàncies, amics de tota la vida que han deixat de tenir relació, enormes silencis entre companys d'empresa", ha expressat Rosiñol.





Així, ha assegurat que si els partits independentistes tornen a governar i segueixen "entestats en executar el seu full de ruta il·legal" s'oposaran "fermament des de la raó i l'enteniment, des de la llei i la concòrdia".





"Ha arribat el moment d'obrir una nova etapa a Catalunya, una etapa en la qual regni la convivència, la concòrdia i el respecte entre els catalans", ha dit.





Ha incidit en aquest punt: "No permetrem que se'ns tracti com a catalans de segona pel fet de no ser separatistes, no permetrem que ningú ens converteixi en estrangers en la nostra pròpia terra", ha asseverat.





REUNIÓ AMB RAJOY





La intenció a curt termini de Societat Civil Catalana és reunir-se amb el president del Govern, Mariano Rajoy, i amb els presidents autonòmics, a més d'organitzar "actes en el conjunt d'Espanya, a Europa i en tots els racons de Catalunya" per portar el seu missatge de "convivència i reconciliació".





Rosiñol ha destacat que SCC "respecta que hi hagi ciutadans a Catalunya que vulguin la independència" però "mai tolerarà que s'actuï al marge de la llei".





Creuen, ha agregat, en el "diàleg lleial com a eina per a la perfectibilitat de la democràcia, en el dret a dissentir" però sempre des de la democràcia.





"Sempre hem condemnat el feixisme i qualsevol altre tipus de moviment o comportament antidemocràtic, sempre ho hem fet i sempre ho farem, pesi a qui pesi", ha subratllat.