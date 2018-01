Foment demana al nou Govern augmentar el mínim exempt de l'impost de patrimoni

El president de la patronal, Gay de Montellà.





La junta directiva de Foment del Treball ha demanat a la Generalitat una nova regulació que augmenti el mínim exempt de l'impost de patrimoni català o la seva bonificació total.





Foment ha assenyalat que Catalunya és una de les comunitats autònomes, juntament amb Aragó i Extremadura, on aquest tribut és més elevat, mentre que a Madrid està bonificat completament.





L'impost de patrimoni és un tribut estatal cedit a les comunitats autònomes, que s'encarreguen de regular-lo i captar-lo, el que, segons la patronal, provoca "desigualtats".





Per Foment, aquest impost "penalitza les rendes mitjanes, promou la inactivitat econòmica i frena l'atracció de talent".





A més, és un tribut 'rara avis' en vies d'extinció a tot Europa, només present a Espanya i França, que ja ha previst una remodelació d'aquest.





És per tot això que la patronal catalana demana també la supressió definitiva de l'impost per part de l'administració estatal, que el va recuperar el 2011 després de suprimir-lo en 2008 per "compensar" la pèrdua de recaptació a conseqüència de la crisi.





La patronal catalana ha emfatitzat que, dins el context de crisi política i institucional actual, s'ha de "donar senyals als inversors" per dinamitzar l'activitat econòmica, atraure talent i facilitar les inversions.





Així mateix, Foment ha indicat que es podria compensar la disminució en la recaptació que derivaria d'aquesta nova legislació amb la cessió d'altres impostos que ara gestiona l'administració estatal amb competència exclusiva.