Cs no 'prestarà' un diputat al PPC perquè formin grup al Parlament

Villegas sosté que no prestaran un diputat al PP.





El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha reiterat que la formació taronja no prestarà al PP un diputat al Parlament perquè pugui formar un grup parlamentari propi.





Villegas ha argumentat que aquesta és una pràctica de la "vella política" i que els catalans no tenen per què pagar a aquest partit "una cosa que no va guanyar a les urnes".





En roda de premsa a la seu de Cs, Villegas ha dit que no s'han replantejat la seva decisió de no prestar un diputat al PP, que va obtenir quatre escons a les eleccions catalanes del passat 21D per tenir grup propi necessitaria un més.





Ciutadans defensarà que els populars constitueixin un subgrup parlamentari per així poder funcionar de manera independent respecte a la CUP, amb els diputats hauran de compartir el Grup Mixt.





Això li sembla a Villegas "molt més net" que el prestar diputats que després tornen al grup anterior, una pràctica que ha emmarcat en "la vella política".





El dirigent de la formació taronja s'ha preguntat quin és l'objectiu del PP, perquè si el que busquen és "funcionar amb normalitat" al Parlament, creu que la solució del subgrup els hauria de satisfer.





ERNEST MARAGALL





Finalment, s'ha pronunciat sobre un dels noms que s'han estudiat com a candidat dels partits independentistes a la Presidència del Parlament català, l'exconseller Ernest Maragall.





"No ens dóna més confiança que una altra candidatura que provingui de les llistes separatistes, però esperem que hagin après que no es poden saltar la llei i que no poden fer trampes des de les institucions perquè això té conseqüències", ha declarat Villegas.