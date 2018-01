Els diputats empresonats i els fugits lliuren les seves credencials

El grup de JuntsxCat a Brussel·les.





Els tres diputats electes sobiranistes que estan a la presó i els cinc que estan a Brussel·les ja han presentat les credencials expedides per la Junta Electoral per ser diputats de ple dret en la legislatura que arrenca dimecres.





L'última a fer-ho ha estat la consellera d'Agricultura cessada, Meritxell Serret, que ha realitzat el tràmit davant la Cambra catalana aquest dilluns.





Amb ella, han completat la mateixa operació els vuits diputats electes que es troben en circumstàncies excepcionals.





Els empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Cuixart, ia Bèlgica, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Toni Comín





INFORME DELS LLETRATS DE L'PARLAMENT





En paral·lel, els lletrats de la Cambra catalana estan realitzant un informe a petició de la presidenta sortint, Carme Forcadell, en la qual han de pronunciar-se sobre si els vuit poden delegar el vot a un altre membre de la Cambra del seu grup parlamentari.





Es preveu que aquest informe estigui llest en les pròximes hores i que s'abordi en la reunió de la Taula de la Diputació Permanent fixada per aquest dimarts a les 10.15 hores.





Que el Parlament autoritzés la delegació del vot per als tres empresonats no suscitaria cap problema, ja que el TS així ho ha avalat, però sí que ho faria si ho autoritzés per als cinc que estan a Bèlgica, ja que sobre ells pesa una ordre de detenció si tornen a Espanya.