Mor la cantant de The Cranberries, Dolores O'Riordan

O'Riordan tenia 46 anys.





La cantant i líder de The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha mort aquest dilluns a Londres als 46 anys, segons informa el diari irlandès Independent .





Encara no s'han donat més detalls de la seva mort, però el seu manager ha confirmat la seva mort.





En un curt comunicat, la família de la cantant afirma estar "devastada" en escoltar aquesta notícia i han demanat privacitat.





The Cranberries va ser un dels grups de rock més reeixits dels 90 i va vendre més de 14,5 milions d'àlbums només en els Estats Units. es va donar a conèixer a principis dels anys noranta amb el popular àlbum 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can not We?'





BIOGRAFIA





O'Riordan va néixer el 6 de setembre de 1971. A partir dels 5 anys, va començar a cantar ia tocar l'orgue a l'església.





Entonava cançons tradicionals i himnes eclesiàstics i així va ser com va descobrir que la seva veritable passió era la música.





El 1983, Dolors escriu la seva primera cançó, als 12 anys; al tema el va titular «Calling», i parlava sobre el seu primer amor, un home molt més gran que ella i que, a més, era el seu mestre a l'escola.





El pop va formar una part molt important de la seva vida, i li encantava grups com Duran Duran i The Smiths, i admirava a Sinéad O'Connor ia Patsy Cline.