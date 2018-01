Pescadors, ONGs i xefs s'uneixen contra la pesca elèctrica

L'Eurocambra vota avui el reglament.





Les ONG ambientals espanyoles i europees, organitzacions de pescadors, restauradors i més de 200 xefs entre ells nou espanyoles, s'han unit per demanar al Parlament Europeu que voti en contra de la pesca elèctrica.





Un reglament de 'Mesures tècniques' que es votarà avui el ple de l'Eurocambra.





L'ONG francesa BLOOM ha alertat juntament amb pescadors artesanals afectats dels perills ambientals i socials que es deriven d'aquest mètode de pesca.





Així, l'organització ha denunciat la tergiversació de l'informe de recomanacions científiques que va permetre el 2006 la seva autorització.





A més, la xarxa de restauració internacional Relais et Châteaus , que compta amb 546 membres en 62 països ha donat suport a la campanya de Bloom i ha convidat als seus xefs europeus a signar un manifest en contra.





Fins ara, ja s'han unit al moviment un total de 220 xefs, nou d'ells espanyols, entre els quals figura Quique Dacosta i Elena Arzak.





També els pescadors artesanals gallecs han expressat el seu suport als pescadors artesanals de la mar del Nord en una declaració del 9 de gener.





SOLIDARITAT AMB PESCADORS FRANCESOS I ANGLESOS





Al la Fundació Lonxanet assenyala que tot i que la pesca elèctrica no hagi arribat a Galícia ni a la resta d'Espanya encara l'organització manifesta "la seva solidaritat" amb els pescadors artesanals francesos i anglesos que han vist un declivi en les seves captures des de la flota holandesa del Mar del Nord utilitza xarxes equipades amb elèctrodes per desallotjar les seves preses.





La presidenta de BLOOM, Clara Nouvian, acusa els països representants dels països Mediterranis de defensar l'ús d'un mètode de pesca que hauria d'estar prohibit per anar en contra dels interessos del sector artesanal.





"La indústria no vol privar-se del mannà de l'eficàcia d'aquest mètode de pesca que, a més de reduir el consum de combustible, augmenta les captures de peixos que surten del sediment com crispetes per les descàrregues elèctriques", ha conclòs.





En la mateixa línia, Ecologistes en Acció celebra que l'Eurocambra votarà avui un nou reglament que agrupi totes les mesures tècniques per a la pesca a la Unió Europea però alerta de la possible autorització de la pesca elèctrica d'arrossegament.





PROHIBIDA A GAIREBÉ TOT EL MÓN





La pesca elèctrica és "un dels punts que més preocupa" a l'ONG, que recorda que aquesta pràctica està prohibida a gairebé tot el món per ser destructiva tant per als peixos que pretén pescar com per a l'ecosistema en què es fa servir.





A la UE va ser prohibida el 1998 però el 2006 es va obrir una "perillosa finestra" que va permetre la seva pràctica només a una petita part de la flota de cada país, de forma experimental i sota unes condicions molt severes.





La nova reglamentació busca, segons denuncia també Ecologistes en Acció, autoritzar progressivament la pesca elèctrica mitjançant l'eliminació de restriccions.





"S'ignora així la postura d'organitzacions conservacionistes i també la d'agrupacions de pescadors artesanals, que han comprovat l'estat lamentable de l'hàbitat que queda després de l'ús d'aquest art de pesca suposadament 'innovador'", adverteix.





En la mateixa línia el Partit Animalista (PACMA) qualifica la pesca elèctrica com "mètode catastròfic" i que serà "letal" per als oceans, ja que els organismes marins convulsionarán per la qual cosa s'espera la mort de milers de milions de peixos.





Igualment, adverteix que les captures seran indiscriminades i estima que el 70 per cent dels peixos capturats han de ser descartats.