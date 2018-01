El PDeCAT llença pilotes fora després de la sentència de condemna del Palau a CDC

El PDeCAT, hereu de l'antiga CDC, es treu de sobre les responsabilitats polítiques de la sentència que condemna a CDC per corrupció en el cas del Palau de la Música i mira cap a un altre costat. Ni l'actual cúpula del PDeCAT ni Carles Puigdemont donaran un pas en el sentit d'assumir responsabilitats o admetre alguna culpa.





La sentència obliga al partit fundat per Jordi Pujol a pagar gairebé 6,7 milions d'euros per haver desviat fons a través del Palau de la Música. El que s'ha jutjat fins ara és només una de les ramificacions del finançament il·legal de Convergència. Però els seus hereus ja s'han afanyat a desvincular-se del tema, tot i que les relacions amb CDC són més que evidents i que el president de Convergència ho ha estat també del PDeCAT fins aquesta mateixa setmana: Artur Mas. És més: la seu del PDeCAT va ser comprada amb els diners de la venda de la seu de Convergència.





En una nota oficial, el PDeCAT diu que la sentència del cas Palau "té a veure amb CDC, una formació política que ja ha assumit totes les responsabilitats polítiques d'un cas que és anterior a l'any 2010". Això no és del tot cert: la Fundació Trias Fargas (després cridada CatDem), l'oficial del partit, va acordar retornar 630.000 euros que va rebre del Palau de la Música mitjançant un conveni que havia fet amb aquesta institució. Va ser una devolució en còmodes terminis anuals, però no hi va haver dimissions ni responsabilitats de càrrecs polítics, si exceptuem el relleu del tresorer ara condemnat, Daniel Osàcar, que va ser substituït per Andreu Viloca. La resta dels diners distret, pràcticament 6,7 milions d'euros, va arribar a la fundació de CDC i, per tant, al partit, a través de diverses vies. Aquests diners és el que es reclama en la sentència de l'Audiència de Barcelona.





Una altra cosa és que després la sentència sigui recorreguda. En això estan els advocats de la formació: pensant en anar al Suprem perquè des del partit es considera que les acusacions realitzades tant a CDC com a la seva extresorer Daniel Osàcar són poc sòlides.