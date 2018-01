Immerescut

Quina Veneçuela tan trista. La cara dels veneçolans sense distinció de raça, classe, sexe o activitat econòmica, transmet angoixa. El país se submergeix en la major crisi econòmica de la seva història i aquí hi ha encara gent tan ingènua que creu que els que han governat el país poden salvar-se de la seva responsabilitat històrica per haver dut a Veneçuela a aquesta situació de deteriorament.





Són més de 18 anys governant, oferint un millor país, més just, productiu i democràtic i el que trobem és tot el contrari. Més pobresa, menys producció, més deteriorament social, la infraestructura del país per terra i tantes ofertes i propaganda com la ment permet s'han fet a canvi de res, malbaratar milers de milions entre la manca d'un model econòmic productiu, corrupció i malversació ens van col·locar davant d'un dels països que més ha retrocedit al planeta.





Cal repetir-ho, en un món complex com el que vivim, molts països han tingut crisi tremendes però han sabut superar les seves deficiències. El nostre, pel contrari, no ha intentat ni tan sols les simples disciplines fiscals que ens permetin corregir la inflació, la crisi de la salut, l'emigració de milions de veneçolans. Per què la majoria dels països controlen la inflació i nosaltres no podem? Simple, perquè igual que el curandero que es nega a usar els antibiòtics per curar infeccions, els jerarques en la seva més absurda inconsistència intel·lectual segueixen, fins i tot amb bona fe alguns, creient que l'economia socialista és viable amb la seva versió criolla del "jocreisisme" que tant va aplicar el comandant i el seu entorn.





IRRESPONSABILITAT DE LA CÚPULA





Insisteixo, Veneçuela no es mereix aquesta situació. Som una vergonya davant el món que observa amb sorpresa com una país amb tanta riquesa, que va atreure centenars de milers d'emigrants, amb una diàspora que cada dia demostra la seva capacitat intel·lectual i esperit de treball en les més adverses condicions, que va tenir una democràcia exemple en el continent, pugui estar submergit en tan gran crisi, on cada vegada que apareix un "scout" amb el mirallet surt el govern a assajar i a equivocar-se.





No és un tema ideològic, ni d'un projecte fosc, ni de l'l'interès de potències estrangeres per explotar al país. Aquestes són conseqüències de la irresponsabilitat de la cúpula. No, es tracta d'una visió insensata d'uns pocs que volen controlar una nació sense oferir res a canvi. Arriscant-nos a pitjors tragèdies a més de l'evident pobresa en què van submergir a la quasi totalitat de la nació veneçolana.