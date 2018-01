Bonet preveu un "degoteig" de fuga d'empreses de Catalunya si no hi ha estabilitat

Bonet creu que, sense estabilitat política, seguirà la fugida d'empreses





El president de Freixenet i de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, ha assegurat aquest dimarts que les empreses que han sortit de Catalunya no tornaran fins que tinguin la seguretat que ha tornat l'estabilitat i la normalitat a aquesta comunitat autònoma.





És més, Bonet considera que continuarà el "degoteig" d'empreses que marxen de Catalunya si no es garanteix un marc d'estabilitat on puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat i tranquil·litat.





"Que jo sàpiga cap [de les que es van anar] s'ha tornat [...]. Sense un marc d'estabilitat, les empreses estan intranquil·les i no poden treballar", ha subratllat Bonet en declaracions a RNE.





En aquest sentit, el president de Freixenet no descarta tornar a proposar al consell d'administració de la multinacional del cava el trasllat de la seva seu social, actualment ubicada a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en cas que a Catalunya no s'aconsegueixi l'estabilitat necessària per poder desenvolupar la seva activitat amb normalitat.





El consell d'administració de Freixenet va decidir a finals d'octubre mantenir la seva seu social a Catalunya després de l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria d'eleccions.





"Vam decidir esperar. Anar-se'n és un estrip, però si realment hi ha anomalies i inestabilitat no té més remei. Anirem veient què passa. Si realment no existeix l'estabilitat necessària per poder desenvolupar amb normalitat la nostra activitat, arribarà un moment en què tindrem de decidir, però si podem seguir on som des de fa més de 100 anys, millor", ha indicat.





"ELS EMPRESARIS ESTEM ENFADATS"





Bonet ha assenyalat que no disposa d'un càlcul concret del dany econòmic que ha causat el desafiament independentista a Catalunya, tot i que ha subratllat que l'ha hagut i que ha estat "important", sobretot a Barcelona, pel que ha instat els polítics a ajudar a recuperar el perdut ja que torni la normalitat.





Preguntat per si els empresaris podrien reclamar danys econòmics davant el que ha passat, Bonet ha assenyalat que "almenys moralment sí", tot i que creu que en el terreny jurídic serà més complicat.





"Hi ha hagut un dany absolutament innecessari i els empresaris estem enfadats amb el que ha passat. L'activitat empresarial no pot ser pertorbada per moviments polítics", ha afegit.





Bonet ha afirmat a més que no ha posat els equips jurídics de Freixenet a treballar en cap reclamació per perjudicis econòmics a la seva empresa. "Però és una idea", ha apuntat.