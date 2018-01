La periodista Ana Basanta sedueix en la seva primera novel·la amb una història de passió ambientada a Colòmbia

Ana Basanta publica la seva primera novel·la / Foto: Jordi Basanta





La periodista i escriptora Ana Basanta debuta a la novel·la amb 'Días que valieron la pena' (Editorial Tandaia), una història de passió i desamor ambientada a la selva colombiana el 2006.





L'obra, que és el cinquè llibre de Basanta i el primer de no ficció, narra la gira de la jove Laura Pérez Castro per les comunitats camperoles a la zona del Magdalena Medio, amb motiu d'un estudi sobre els desplaçats a Colòmbia.





En el camí l'acompanya Álvaro Darío Rojas Restrepo, dirigent de l'Associació Camperola del Magdalena Medio, amb qui coneixerà el dia a dia a la selva colombiana.





En un context de soldats, paramilitars i insurgència, Laura avança en el propòsit de la seva mestria però també es va coneixent una mica més a ella mateixa.





LA CABANYA





La valentia i desvergonyiment davant els militars que poc s'ocupen de la població civil fan que es guanyi el sobrenom de 'berraca', i els tres dies que viu en secret en una cabana allunyada de la resta del món, la marcaran per sempre.





Desig i felicitat personal alternen amb la bogeria de conèixer un món en el qual els desapareguts i els assassinats formen part de la quotidianitat. Recorrerà les senderes de San Pacho, Loma Loma i Caño Tigre, entre d'altres, on les famílies guarden un petit sarró amb l'imprescindible per si cal sortir corrent.





Amb Álvaro com a company de viatge, Laura troba més del que busca. Coneix l'estrip i la desraó, i una part d'ella quedarà sempre atrapada en el Magdalena Medio.





Quan Laura creu que no li queda res més que donar, se sent perduda i no sap si continua per ella o pels altres, només ella tindrà la resposta, i les paraules de l'Álvaro li ressonen a tot arreu: "Contra la impunitat Laura, veritat i reparació. No són només paraules. Cap alt i 'pa'lante'".





TEMES SOCIALS





Es tracta d'una novel·la compromesa i crítica sobre un tema complicat de desplaçats i desapareguts en el qual sobresurten la història amorosa de la protagonista i la solidaritat.





Ana Basanta (Barcelona, 1975) és llicenciada en Història i Periodisme. Ha treballat durant més de quinze anys a l'agència de notícies Europa Press i en l'actualitat és redactora al diari digital Catalunyapress. Ha publicat els llibres de no ficció 'Decididos' (Diëresis, 2016), 'Inconformistes' (Angle, 2013), 'Líbano Desconocido' (Libertarias, 2012) i 'Halcón de los Andes' (Libertarias, 2010).





La presentació de 'Días que valieron la pena' té lloc el dimecres 31 de gener a la llibreria Alibri de Barcelona a les 19.00 hores.