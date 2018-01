Felipe González no veu delicte de rebel·lió, però sí de sedició

Felipe González hauria aplicat un 155 més restrictiu en 9N





L'expresident del Govern central Felipe González ha reconegut aquest dimarts que té "dificultat" per veure la comissió d'un delicte de rebel·lió per part dels dirigents independentistes que van dissenyar i van posar en marxa el full de ruta del procés sobiranista, entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit a Béligca, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, en presó preventiva.





Així com creu que es donen totes les condicions per ser condemnats per un delicte de sedició i de malversació de diners públics, González ha afirmat en una entrevista a la Cadena Ser, que "la rebel·lió és un delicte difícilment probable".





González, que va advertir el 2012 al president del Govern central, Mariano Rajoy, que havia de prendre la "iniciativa política" a Catalunya, assegura que ell hauria estat partidari d'aplicar l'article 155 de la Constitució per aturar la consulta sobiranista de Catalunya del 9 de novembre de 2014.





Això sí, ha dit, en una versió "més restrictiva" que la que està vigent en l'actualitat. En la seva opinió, llavors potser hauria hagut prou amb suspendre en les seves funcions el llavors president de la Generalitat, Artur Mas.





"SUPREMACISME" DE L'INDEPENDENTISME





Ha avalat que el Govern central mantingui l'aplicació de l'article 155 si el president cessat, Carles Puigdemont, tracta de ser investit com a nou cap de l'Executiu català a distància.





Segons l'exdirigent socialista, Rajoy "no tindrà un altre remei" davant el "bucle estrany" que al seu judici s'està produint a Catalunya, i en la qual es tracta de sortejar la llei, el reglament de la càmera catalana, l'Estatut i la Constitució.





Considera que aquesta situació perjudica els ciutadans, la normalització política a Catalunya i també els encausats davant el Tribunal Suprem pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. En és rerefons de tot, González veu cert "supremacisme" en l'independentisme català.





L'expresident no ha volgut parlar del seu partit, el PSOE, però sí que ha revelat que ha parlat "alguna vegada" amb el líder de Cs, Albert Rivera, perquè aquest l'ha trucat. Amb qui no parla des de fa uns tres anys i mig és amb el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy.





ZAPATERO





L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat que Catalunya "mai" serà independent perquè "a l'Europa democràtica cap Estat obrirà una via per trencar" i ha dit que el conflicte territorial "acabarà amb un acord" que arribarà quan la situació "estigui madura".





De fet, el socialista considera que tant els partits secessionistes com els constitucionalistes "estan demanant a crits" un pacte.





En una entrevista a la revista 'Marie Claire', Zapatero s'ha mostrat convençut que el pròxim Govern de la Generalitat, tot i ser independentista, "acceptarà un procés de negociació" amb l'Executiu central "respectant la llei".





Així mateix, ha posat èmfasi en la necessitat de gestionar el problema amb Catalunya "perquè deixarà una empremta per almenys dues dècades".





Això sí, sosté que les forces polítiques de l'Estat també hauran de "fer algunes promeses". Segons la seva opinió, el primer compromís ha de ser la posada en marxa la reforma del model autonòmic i de la Constitució.





Per a l'ex secretari general del PSOE, la reclamació d'una República és "la guinda que li han posat al procés" perquè molts dirigents "saben que té un cert atractiu".





Però en la seva opinió, "el més contrari a un republicà és un nacionalista que se salta les regles".