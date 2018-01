Iceta demana a l'independentisme que assumeixi l'informe "claríssim" dels lletrats del Parlament

Iceta demana escoltar els lletrats del Parlament





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest dimarts als partits independentistes que atenguin les conclusions "claríssimes" de l'informe dels lletrats del Parlament, que es van posicionar en contra d'una investidura a distància .





"Cal veure si els partits independentistes atenen aquestes conclusions o tornen a fer de la seva capa una casaca i converteixen el Parlament en una altra cosa", ha recalcat en una entrevista a Telecinco, assegurant que la primera prova de tot això es veurà aquest dimecres , dia en què està previst que es constitueixi la Mesa del Parlament.





Segons Iceta, encara hi ha dubtes sobre les persones que integraran la mesa, i sobretot per saber qui la presidirà: "Suposo pel temor de veure forçats a fer coses il·legals, de les quals es fan directament responsables els membres de la Mesa".





En la seva opinió, el que seria normal seria que la composició d'aquest òrgan, de set persones, la integressin quatre persones per part dels partits independentistes, dues de Cs i un del PSC, encara que no ho ha donat per fet tenint en compte informacions com que JuntsxCat estaria disposat a cedir una plaça a la CUP, entre d'altres qüestions relatives a les negociacions d'última hora que s'estan duent a terme.





Sobre la decisió de Celestino Corbacho de deixar el PSC, Iceta ha explicat que va rebre un correu "molt afectuós" de l'exministre socialista i es van instar a veure durant les pròximes setmanes, però ha assegurat que desconeix si ha pres la decisió de militar en un altre partit .