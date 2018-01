Colau sosté que CDC va usar l'independentisme per tapar el cas Palau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dimarts 16 de gener que CDC va voler tapar la corrupció del cas Palau amb l'independentisme i que, si la creació del PDeCAT és només un canvi de nom d'aquest partit, no n'hi ha prou davant aquest cas judicial: "Molts hem sospitat que amb la bandera s'intentaven tapar altres coses".





"Ens creiem que canvien el nom, passen de CDC a PDeCAT, i ja està?", Ha asseverat en una entrevista d'Onda Cero, en què ha criticat que els que creuen aquest plantejament prenen a la ciutadania per ximple i l'està insultant , i ha exigit que dirigents del partit donin explicacions, cosa que ha lamentat que no hagin fet encara.





"És increïble que hagin passat 24 hores i que no haguem escoltat cap compareixença demanant perdó i donant explicacions", i s'ha preguntat si ho farà l'expresident del Govern i del PDeCAT, Artur Mas.





Sobre si considera que el líder del partit a l'Ajuntament, Xavier Trias, també hauria de donar explicacions, ha respost: "No he fet una llista, no sóc jutgessa i no he de imputar a ningú", i ha assenyalat que no tots en la direcció del partit havien de saber els fets, encara que li costa creure que aquest sigui el cas de la seva màxima direcció.





JUNQUERAS I ERC





Preguntada per si el líder d'ERC, Oriol Junqueras, seria un bon president del Govern, ha recordat que està en presó preventiva i ha demanat no frivolitzar.





"Jo no sóc independentista", ha reiterat una vegada més, i s'ha mostrat crítica amb la via unilateral, tot i que ha rebutjat la presó preventiva perquè la considera una exageració i un abús.





Ha lamentat que se li mantingui empresonat lluny del seu entorn familiar i de Catalunya, cosa que només recorda que s'ha aplicat en casos de terrorisme, i és una mesura en la qual veu un element de crueltat i podria semblar "que hi hagi intencionalitat política" , una cosa que que no li agradaria pensar.





TAULA DEL PARLAMENT





Sobre la Presidència de la Mesa del Parlament, ha rebutjat plantejar cap nom i ha demanat als que tenen possibilitat d'articular majoria fer una proposta que sigui del màxim consens possible i que sigui capaç de generar-lo.

Ada Colau ha recordat que CatECP no és decisiva en la votació i que, si ho fos, els seus vots mai serien per fer guanyar "un bàndol sobre l'altre".





LA "OCURRÈNCIA" D'TABARNIA





Preguntada per la proposta de separar Tarragona i Barcelona de la resta de Catalunya -amb el nom de Tabarnia -, Colau ha assenyalat que és una "ocurrència" i que és lícita per distendre l'ambient.





No obstant això, ha demanat serietat per trobar solucions, i, que els seus impulsors hagin nomenat president simbòlic a l'exili a l'actor Albert Boadella, ha dit que és un gran artista, encara que discrepa de les seves expressions polítiques.