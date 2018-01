Puigdemont jura la Constitució i l'Estatut "per imperatiu legal"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha jurat per escrit la Constitució i l'Estatut "per imperatiu legal".





El president cessat s'ha compromès a actuar "amb plena fidelitat a la voluntat del poble", com a pas necessari per poder tenir l'acta de diputat.









Per obtenir l'acta s'ha de presentar les credencials com electe, una declaració de béns i una promesa per escrit de complir la Constitució i l'Estatut. Uns requisits que han complert els electes tant de JxCat com d'ERC abans del ple de constitució d'aquest dimecres 17 de gener.





"PER IMPERATIU LEGAL"





La fórmula per la qual ha optat Carles Puigdemont, segons fonts de JxCat, és la de prometre la Constitució i l'Estatut "per imperatiu legal", amb l'afegit: "Prometo actuar amb plena fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya".





Aquesta fórmula també l'han fet servir la majoria d'electes de JxCat, excepte els investigats Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull, Clara Ponsatí i Lluís Puig.





Si és el cas només van prometre la Constitució i l'Estatut sense afegir res més. L'exconseller Josep Rull si va incloure l'afegitó "per imperatiu legal".





Per part d'ERC ha passat el mateixos: els investigats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Meritxell Serret i Carme Forcadell es van limitar a prometre la Constitució sense afegir res més.





La resta d'electes d'ERC van usar la fórmula: "Prometo respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per imperatiu legal. I anunci que va quedar a disposició del nou Parlament, de la Presidència i del Govern de la Generalitat de Catalunya, sent fidel als mandats democràtics emanats del poble de Catalunya ".