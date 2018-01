Tot a punt per a un nou derbi de Copa

Els de Valverde són favorits per a l'eliminatòria





Espanyol i Barça s'enfronten aquest dimecres en un nou derbi català en el partit corresponent a la trobada d'anada de quarts de final de la Copa del Rei.

MÉS INFORMACIÓ Espanyol - FC Barcelona a quarts de Copa del Rei





A partir de les 21 de la nit, els dos equips jugaran al RCDE Estadium en un partit en què els blaugrana parteixen com a favorits, no només per la seva superioritat tècnica sinó perquè a més juguen la tornada al Camp Nou.





En l'apartat blaugrana, els homes de Valverde arriben amb la moral pels núvols després de concloure una primera volta en lliga de somni, invictes, primers destacats en la taula i amb la sensació de ser el millor equip d'Europa.





No obstant això, l'única osca en la joia del Barça és la lesió de Dembélé, que ve de perdre quatre mesos per trencament del tendó de la seva bíceps femoral i va tornar a trencar-se a Anoeta en el partit davant la Reial Societat, tot i que és un trencament al semitendinós, és a dir, no té res a veure amb l'altra.





L'altre protagonista de Copa és el porter suplent, Jasper Cillessen, que s'ha entrevistat amb el diari Sport i no ha tingut problema en reconèixer que "Ter Stegen està tenint actuacions de primer nivell mundial i ho accepto tal com és. Si no fos així potser podria preguntar per què no jugo més, però de moment les coses són així".





Paral·lelament, al feu periquito arriben motivats al xoc després de empatar davant l'Athletic de Bilbao a casa i, sobretot, després de la remuntada a vuitens que els permet jugar aquest partit.





La plantilla periquita s'entrena en una nova sessió de treball programada per a les 10.30 la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Durant els primers 15 minuts es permetrà l'accés als mitjans de comunicació i, posteriorment, l'equip seguirà exercitant-se a porta tancada.





El capità blanc i blau, David López, Insisteix en què "estem en un bon moment per enfrontar-nos al Barcelona" i afronten la imminent eliminatòria de Copa amb confiança. "Competirem i no faltarà intensitat ni ganes de guanyar el partit", comenta.