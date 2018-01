Reunió entre Arrimadas i Albiol marcada per la negativa de Cs a cedir un diputat al PP per formar grup

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el del PP català, Xavier García Albiol, es reunen aquest dimarts 16 de gener al Parlament, en el que és la primera trobada que tots dos mantenen després de les eleccions del 21 de desembre.





A la reunió es vol abordar la situació en aquest inici de la legislatura i qüestions relacionades com la configuració de la Mesa, i la composició dels grups i del nou Govern.





El partit de Arrimadas va guanyar les eleccions del 21 de desembre amb 36 escons, mentre que el PP d'Albiol va obtenir només quatre diputats.





La reunió està marcada per la tensió sorgida entre les dues formacions, una vegada que el partit taronja hagi rebutjat cedir un dels seus diputats en favor dels populars perquè aquests puguin formar grup propi al Parlament.





El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha confirmat aquest dilluns que no cediran al PP un diputat argumentant que aquesta és una pràctica de la "vella política" i que els catalans no tenen per què pagar a aquest partit "una cosa que no va guanyar en les urnes ".





MALESTAR AL PP





El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha acusat Cs de "poca generositat" i "molta arrogància" per no prestar un diputat al PP català.





Al seu entendre, el partit d'Albert Rivera gestiona "malament" la seva victòria en les eleccions del passat 21 de desembre.





Maillo ha carregat durament aquest dimarts contra Ciutadans, un partit que, al seu entendre, "perjudica el constitucionalisme" perquè "perdrà més capacitat en la lluita contra l'independentisme".





"Poca generositat i molta arrogància. Quin mal gestionen la seva victòria", ha manifestat Maillo en un missatge al seu compte de Twitter .





És més, ha recordat que en l'actual Mesa del Congrés, el partit d'Albert Rivera tenen "dos membres i tres presidències de comissió gràcies al PP".





VILLALOBOS DEMANA PRENDRE NOTA





Per aquest assumpte, l'exvicepresidenta del Congrés i diputada a la mateixa Cambra del PP Celia Villalobos ha criticat aquesta negativa.





Villalobos ha dit que espera que el seu partit "apunt" aquesta actitud de la formació taronja: "Les coses s'han de apuntar-les perquè si no s'obliden", ha subratllat.





"No ho entenc perquè el PP ha estat profundament generós, massa", ha apuntat en declaracions a 'Los Desayunos de TVE', i ha afegit: "Pitjor per a ells, que tremolin perquè el Grup Mixt serà del PP" --al cas que ERC cedeixi un parlamentari a la CUP perquè formi grup propi--.