El fiscal defensa que va pactar perquè Millet reconegués els fets

El conseller de Justícia en la Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea i fiscal que va portar el cas Palau, Emilio Sánchez Ulled, ha defensat aquest dimarts que va arribar a un pacte amb l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet "perquè, si es reconeixien els fets, es feia una concessió i hi havia una rebaixa de la pena".





Ulled va demanar deu anys i dos mesos de presó per a Millet i el seu exdirector administratiu, Jordi Montull, i finalment se'ls ha condemnat a nou anys i vuit mesos de presó ia set anys i mig de presó, respectivament, però per a la filla de Montull, Gemma Montull, la pena ha estat superior a la sol·licitada: quatre anys i mig de presó malgrat que la Fiscalia demanava dos.





"L'objectiu era el reconeixement dels fets", ha insistit en declaracions a Catalunya Ràdio després que l'Audiència de Barcelona condemnés a Millet a nou anys i vuit mesos de presó ia la seva mà dreta, Jordi Montull, a set anys i mig de presó pel saqueig de l'entitat cultural.





Ha previst que les defenses recorreran al Tribunal Suprem - "No tinc cap dubte" - i ha apuntat que la Fiscalia podria fer el mateix ja que no s'ha condemnat a l'empresa Ferrovial pel pagament de comissions a CDC a través del Palau perquè la jutge considera que el delicte ha prescrit.





"Vam fer uns determinats càlculs i considerem que no havia prescrit. El tribunal no ho ha considerat així: ha fet els seus propis càlculs i ha dit que sí havia prescrit", pel que ha suposat que es presentarà un recurs de cassació.





Ulled ha defensat que, tot i que el finançament de partits polítics per part d'empreses era legal en el moment dels fets investigats, s'han jutjat "uns delictes determinats" com són el de tràfic d'influències retribuït i el desviament de fons cap al partit, ha assenyalat.





"Si en aquest moment el finançament dels partits polítics hagués estat il·legal, tindríem els mateixos delictes i un més", i ha celebrat que la sentència assumeix el 95% de la tesi de la Fiscalia.





Així mateix, ha rebutjat que calgui compensar al Palau per els diners desviats a CDC perquè "els diners mai van tenir com a destinatari del Palau de la Música", sinó que l'entitat va ser una canonada que va permetre el moviment de fons, com l'ha definit.