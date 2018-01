Saint-Exupéry i la consciència de mil silencis

Nascut a Lió l'any 1900 (cinc anys abans, els germans Lumière havien rodat allà la seva primera pel·lícula), Antoine de Saint-Exupéry va morir amb 44 anys, derrocat el seu avió en una missió militar, durant la Segona Guerra Mundial. De jove, va voler entrar a l'Escola Naval, però no va passar les proves. Amb 20 anys d'edat va fer el servei militar a Aviació i d'aquesta manera va iniciar la seva experiència com a aviador. Algú ha llegit alguna cosa d'ell?, pregunto a classe. Uns quants alumnes aixequen el braç, han llegit (o han vist la pel·lícula) 'El petit príncep', el seu gran èxit, publicat el 1943 amb les seves pròpies il·lustracions. Dotze anys abans, el seu llibre 'Vol nocturn' va ser premiat i va tenir particular ressonància, donant-li a conèixer com a autor. El llibre seu que avui porto aquí és 'Terre des hommes', "la terra -diu- ens ensenya molt més de nosaltres que tots els llibres. Perquè ella ens aguanta. L'home es descobreix quan es topa amb l'obstacle".





En la seva boca, la frase "el desert sóc jo" no és una excentricitat, sinó que és el reconeixement dels nostres límits i que en alguna manera som el paisatge que contemplem amb embadaliment o potser amb soferta obsessió. Per a aquest aventurer cal prendre consciència de nosaltres mateixos i de l'univers, i l'avió és útil per a tal missió. El sentit d'un silenci fet de mil silencis. A 'Terra dels homes' és manifesta la seva preocupació que no s'oblidi la condició humana; cal tenir present que és un escrit de 1939, la fi de la nostra guerra i el principi de la conflagració mundial. "Ser home és precisament ser responsable. És conèixer la vergonya davant d'una misèria que no semblava dependre de si". Admirable finor d'esperit.





Saint-Exupéry semblava tenir clar que "treballant només pels béns materials, ens construïm la nostra pròpia presó", per això invocava el despertar del músic adormit o del poeta o de l'astrònom que potser ens habités abans.





La seva idea reiterada és que només serem feliços, per petit que sigui el seu grau, quan prenguem consciència del nostre paper, fins i tot del més gris. Una missió de superació. I que "només llavors podrem viure en pau i morir en pau, ja que el que dóna un sentit a la vida dóna un sentit a la mort". I, no obstant això, a la mort d'un home, un món desconegut mor. Ja veieu per què serveix 'filosofar'...