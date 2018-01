El TC deixa en suspens la comissió de la Generalitat per denunciar l'actuació policial de l'1-O

La investigació policial de l'1 d'octubre, a l'espera





El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha deixat en suspens la vigència de la comissió anomenada "sobre violació de drets fonamentals" que va ser creada per la Generalitat de Catalunya el passat 2 d'octubre per investigar l'actuació policial a la jornada del referèndum il·legal de independència de l'1-O.





La resolució del tribunal de garanties és conseqüència de l'admissió a tràmit del recurs presentat per l'Executiu de Mariano Rajoy, que considera que la comissió creada per la Generalitat vulnera competències exclusives de l'Estat en matèria de justícia i de legislació processal així com altres principis com la presumpció d'innocència i el dret a l'honor.





En el seu acord, la Generalitat indicava que l'objectiu d'aquesta comissió era investigar actuacions i omissions "imputables a les institucions i òrgans de l'Estat i, de manera particular, de les actuacions del Govern de l'Estat, de la Fiscalia, del poder judicial i de les forces i cossos de seguretat "després dels" fets gravíssims fruit de la violència i la repressió policials ".





En la providència que ha notificat aquest dimarts, el TC acorda donar trasllat de la demanda i documents presentats a la Generalitat de Catalunya, que disposa d'un termini de vint dies per aportar tots els documents i al·legacions que estimi convenient.





TERMINIS SUSPESOS PEL 155





No obstant això, el tribunal deixa en suspens el termini de personació i formulació d'al·legacions per a la Generalitat "per tal d'evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya".





L'esmentat termini quedarà suspès durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya.





L'admissió a tràmit i la suspensió cautelar no suposen cap pronunciament sobre el fons de l'esmentat assumpte, que el tribunal ha de resoldre una vegada que estigui conclòs el procés, segons ha advertit en una nota el tribunal de garanties.





L'acord la constitucionalitat del qual no estudiarà ara el TC atribueix al govern autònom de Catalunya funcions reservades al Poder Judicial per determinar si s'ha produït una violació dels drets humans en l'actuació dels poders públics, segons addueix el Govern en la seva impugnació.





En concret, es recorren la vulneració de les competències exclusives de l'Estat previstes en els articles 149.1.5 (Administració de Justícia) i 149.1.6a (legislació processal), en paral·lel a les vulneracions dels articles 18, 24 i 117 de la Constitució i per les mateixes raons.





Igualment, el Govern central creu que resulten vulnerats els articles 149.1.18a (bases del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú) i 149.1.29a (seguretat pública) de la Constitució Espanyola, a l'atribuir-se la Generalitat de Catalunya la revisió de la actuació de l'Administració General de l'Estat, les seves autoritats i empleats públic.





També entén que resulten incomplerts els articles 1.1, 9.1 i 103.1 de la Constitució, així com es vulneren els drets relacionats amb la presumpció d'innocència, la prohibició de la indefensió en l'article 24 de la Constitució i la garantia del dret a l'honor recollit en l'article 18 de la Constitució Espanyola.





L'acord de la Generalitat tampoc preveu traslladar la investigació als òrgans judicials, el que resulta inconstitucional i contrari a la legislació processal (article 259 de la Llei d'enjudiciament criminal).