El Senat es persona davant el Tribunal Constitucional per defensar el 155

El Senat defensa el 155





La Mesa del Senat ha acordat que la Cambra Alta es personi per defensar davant el Tribunal Constitucional la tramitació de l'article 155, davant del recurs presentat per Unidos Podemos i admès a tràmit.





La institució argumentarà a favor dels passos que va decidir seguir per debatre i aprovar en ple les mesures sol·licitades pel Govern central per aplicar a Catalunya a l'empara de l'esmentat article constitucional.





El recurs d'Unitdos Podemos qüestiona la constitucionalitat de les mesures aplicades, però també la pròpia tramitació al Senat.





La Mesa ha decidit que "en el que li afecta", la Cambra Alta es personi i defensi les seves decisions, ha explicat el vicepresident primer, Pedro Sanz.





Aquest acord ha estat adoptat amb l'oposició del PNB, que compta amb una representant a la Mesa.





Pedro Sanz ha explicat que el Senat va acceptar tramitar la sol·licitud del Govern central perquè "reunia tots els requisits", com un requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la resposta d'aquest i l'acord del Consell de Ministres amb una bateria de mesures per seva aplicació a Catalunya.





La cambra alta també defensarà la decisió que el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, no pogués intervenir en la comissió creada per discutir les mesures del 155.





Davant aquesta comissió va comparèixer la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, per defensar les mesures plantejades i demanar suport als grups, però no ho va fer ningú per part de l'Executiu català.





La Generalitat va enviar com a representant Mascarell i la Mesa de la comissió no li va permetre intervenir argumentant que no es tractava d'un membre del Govern.





"Res diu que fos obligat que pogués intervenir i qualsevol qüestió hagués estat factible: si o no. La Mesa va decidir que no procedia i és el que defensarà el Senat", ha explicat Pedro Sanz.





UNA APLICACIÓ INÈDITA





El recurs davant del Tribunal Constitucional va ser impulsat per EnComúPodem i es van sumar els seus aliats de Podemos, Izquierda Unida, En Marea i Equo.





En el text es demana la nul·litat de l'acord adoptat pel Senat, que va aprovar l'aplicació del 155 i que va possibilitar la dissolució del Parlament, la destitució del Govern de Carles Puigdemont i la convocatòria d'eleccions autonòmiques.