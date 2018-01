El Teatre Lliure explora la corrupció dels diners amb 'La visita de la vella dama'

ARIAN BOTEY / TEATRE LLIURE





El Teatre Lliure de Gràcia explorarà la corrupció moral que genera els diners amb la tragicomèdia 'La visita de la vella dama', una obra escrita pel dramaturg suís Friederich Dürrenmatt el 1955 que la companyia catalana Farrés brothers i cia ha adaptat coincidint amb el seu quinzè aniversari el 2017.





"Com a estudiants, a l'Institut del Teatre ja teníem ganes de fer aquest treball, i pensem que l'aniversari era un bon moment per fer-la. A més, volíem que Vicky Peña fos la nostra actriu protagonista i ens va dir que sí", ha explicat el director del muntatge, Jordi Palet, en una roda de premsa de presentació aquest dimarts al teatre, a Barcelona.





L'obra, que aterra a la sala barcelonina aquest dijous i està en cartellera fins al 4 de febrer, tracta temes de "rabiosa actualitat" com l'especulació dels diners i la set de venjança de la mà de la història de la multimilionària Clara Zachanassian -interpretada per Vicky Peña-, que torna al seu poble natal quaranta anys després per tancar una ferida oberta.





"Dürrenmatt va ser un visionari. Des de petita vaig llegir l'obra i em va deixar perplexa. Treballar amb aquesta companyia, que no coneixia, està sent una aventura", ha assenyalat Peña, que juntament a l'actor Xavier Capdet encarna un dels únics personatges humans del muntatge , que també busca posar de manifest "la manipulació econòmica" a través de titelles, alhora que reduir la gran quantitat de personatges de l'obra original.





"UN REPTE"





"Treballar amb titelles ha representat un repte i un joc de màscares que encaixa amb el caràcter grotesc de l'obra, que al final posa de manifest les estratagemes que s'amaguen darrere del procés de manipulació dels diners", ha apuntat Capdet.





L'obra també ha suposat un repte per a la companyia catalana que, acostumada a muntar obres de titelles per a un públic infantil, enfronta el seu segon muntatge per a un públic adult, que ja ha venut totes les entrades abans d'aixecar el teló a la sala barcelonina.