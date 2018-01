El Papa Francesc demana perdó a Xile pels abusos sexuals

El Papa ha demanat perdó pels casos d'abusos sexuals de l'Església durant el primer discurs públic del seu viatge a Xile, al Palau de la Moneda i en companyia de la presidenta del país, Michelle Bachellet.

"No puc deixar de manifestar el dolor i la vergonya que sento davant el dany irreparable causat a nens per part de ministres de l'Església", ha assenyalat Francisco, que arriba al país enmig d'investigacions de la fiscalia xilena contra religiosos maristes i crítiques per la situació d'un bisbe al qual acusen d'encobrir abusos d'un popular sacerdot de la diòcesi de Sant Jaume.

D'aquesta manera, ha volgut unir-se als seus "germans" en l'episcopat en l'episcopat xilè.





"És just demanar perdó i donar suport amb totes les forces a les víctimes, al mateix temps que hem de comprometre'ns perquè no es torni a repetir", ha emfatitzat el Pontífex, que ha arrencat amb les seves paraules els aplaudiments de l'auditori.





Francisco ha aprofitat la seva al·locució per ...





