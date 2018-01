Com mesurar la intel·ligència de les ciutats

El concepte smartcity marca un abans i un després en la gestió dels nuclis urbans. A grans trets implica utilitzar la tecnologia per millorar el funcionament dels serveis de què gaudeixen els habitants, partint dels principis d'eficiència i estalvi de costos.





Però és alguna cosa més, també fa referència a un nou marc de relacions del ciutadà amb el seu entorn que pretén millorar la qualitat de vida en els nuclis de població.





Per convertir una ciutat en intel·ligent cal coordinar les accions de diferents agents (governs, empreses tecnològiques, ciutadans, inversors, etc.) que treballen individualment perquè ho facin en la mateixa direcció.





A més, la multitud i varietat d'aspectes que comporta fa que sigui molt complex definir amb precisió la smartcity i establir el seu grau de desenvolupament.





Què podem concebre com una smartcity i què no? Si confrontem diferents definicions existents, totes tenen en comú el protagonisme de les tecnologies de la comunicació, però a part d'això, algunes parlen de "sistemes de sistemes" (MIT), altres se centren en la prestació de serveis (PwC i IE Business School ) i unes altres en el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida (AENOR).





Emilio Ontiveros, Diego Vizcaíno i Verónica López Sabater ( Les ciutats del futur: intel·ligents, digitals i sostenibles, 2017 ) aporten dues definicions operatives:





-Una ciutat intensiva en tecnologia, amb sensors desplegats de forma massiva i amb serveis públics eficients gràcies a la informació captada en temps real per milers de dispositius interconnectats.





-Una ciutat que promou una millor relació entre ciutadans i administracions públiques (governs) sustentada en les tecnologies disponibles. El govern local confia en la interacció amb els ciutadans per procurar la millora de la prestació de serveis, creant els mecanismes per obtenir i difondre aquesta informació com són les iniciatives d'Open Government i Open Data utilitzades per la societat civil per, per exemple, crear aplicacions mòbils o serveis per reportar incidències.





Cal concretar què és exactament una ciutat intel·ligent i, sobretot, poder "mesurar-". La publicació de la Comissió Europea Mapping Smart Cities in the EU (2014) divideix el concepte de smartcity en sis components:





- Smart economy (e-business, e-commerce): aquells aspectes que contribueixen a que els negocis, les empreses i les relacions comercials siguin més fluides i eficients.





- Smart environment: es basa en l'optimització de l'ús dels recursos urbans, com l'energia o l'aigua.





- Smart government: una administració digital eficient, oberta i transparent.





- Smart living: es tracta de variables que mesuren la qualitat de vida del ciutadà i el grau de cohesió social.





- Smart mobility: un sistema de transport integrat intensiu en informació, net i sostenible.





- Smart people: desenvolupament de les habilitats digitals, llocs de treball relacionats amb la tecnologia, educació i formació, societat inclusiva, creativa i innovadora; introduir, utilitzar, manipular i personalitzar les dades; presa de decisions i creació de productes i serveis.





A partir d'aquesta classificació de la Comissió Europea, es poden dissenyar indicadors específics, que ajudin a mesurar el grau de "intel·ligència" de les ciutats, i aquests han de ser

SMART (Specific / Measurable / Achievable / Relevant / Trackeable): específics, mesurables, assolibles, rellevants i traçables.