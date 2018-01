Rajoy recorrerà al Constitucional si Puigdemont delega el seu vot

Rajoy recorrerà el que no s'ajusti a la legalitat.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha confirmat que recorrerà immediatament al Tribunal Constitucional si en la sessió constitutiva del Parlament es permet delegar el vot des de Brussel·les a l'expresident Carles Puigdemont.





També el dels altres quatre exconsellers fugits per elegir els membres de la Taula de la Cambra, cosa que estudiaran en el cas dels exconsellers a la presó.





Així, Rajoy ha assenyalat que seria un missatge "dolent" que els independentistes s'entestin a investir Puigdemont com a president de la Generalitat o que optin per un candidat que tingui causes judicials pendents, entre els quals figuraria l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres exconsellers.





Rajoy ha assenyalat que el seu Govern recorrerà qualsevol acte administratiu que no s'ajusti a la legalitat.





I en aquest punt, ha precisat que si la Mesa d'edat permet la delegació del vot des de Brussel·les, recorreran immediatament.





Així, el cap de l'Executiu ha posat en valor la importància de les decisions que ha de prendre la Mesa del Parlament català, ja que si es permet una investidura a distància hauran de pensar en les conseqüències i en el que estan fent.





Segons la seva opinió, això és el que ha portat a Carmen Forcadell, fins ara presidenta del Parlament, en renunciar a repetir en aquest càrrec en aquesta nova legislatura.





PRESENTACIÓ DEL CANDIDAT





Rajoy ha explicat que la clau està en el dia 31 de gener, que és quan els independentistes han de presentar un candidat a la Presidència de la Generalitat.





Data a partir de la qual començaran a córrer els terminis per a la convocatòria d'eleccions si en els dos mesos següents cap candidat aconsegueix els suports suficients.





Al Govern no contemplen ara aquesta repetició electoral i, de fet, creuen que els independentistes tampoc estan per tornar a les urnes a la primavera a Catalunya.





Davant el fet que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena permeti Junqueras i els altres empresonats el vot delegat en la sessió constitutiva, el president del Govern s'ha limitat a dir que respecta les decisions judicials.





Dit això, ha defensat la tasca que ell ha realitzat a Catalunya assegurant que ha fet la seva feina de manera "raonable" i "justa".





INTERPRETAR EL REGLAMENT





La Taula d'edat del Parlament només pot ordenar la votació a la Cambra autonòmica, però no pot fer interpretacions del Reglament.





A més, han assenyalat que, si malgrat els recursos es permet votar als no presents al Parlament, l'Executiu del PP està disposat a recórrer la constitució de la Taula davant el Constitucional.





Aquest fet podria bloquejar la constitució del Parlament pel que no començaria a córrer el termini de dos mesos perquè puguin repetir-se les eleccions en cas que no s'aconseguís investir un president i formar govern.