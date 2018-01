El Parlament Europeu advoca per prohibir la pesca elèctrica

La prohibició s'ha aprovat amb 402 vots.





El ple del Parlament Europeu ha votat a favor de prohibir totalment la pesca d'arrossegament per impulsos elèctrics a la Unió Europea.





En l'actualitat únicament està permesa en algunes zones del Mar del Nord i per a un nombre limitat d'embarcacions.





La pesca elèctrica, que es basa en l'ús d'impulsos elèctrics per arrossegar els peixos del fons marí cap a les xarxes, està prohibida en aigües comunitàries des de 1998.





Tot i així, aen l'actualitat una sèrie de derogacions permeten aquest mètode al Mar del Nord, on el fan servir un total de 75 vaixells holandesos i 3 belgues.





Els eurodiputats han aprovat amb 402 vots a favor, 232 en contra i 40 abstencions l'esmena que proposava eliminar l'excepció que permet la utilització de xarxes d'arrossegament amb impulsos elèctrics.





COMISSIÓ DE PESCA





Aquest vot contrasta amb l'opinió formulada al novembre per la comissió de Pesca, que s'ha mostrat a favor d'autoritzar mètodes innovadors, com la pesca elèctrica, a tota la UE.





Els països estarien a càrrec d'avaluar l'impacte d'aquestes tècniques en les espècies i hàbitats més delicats.





No obstant això, el vot d'aquest dimarts únicament fixava la posició negociadora de l'Eurocambra respecte al nou reglament sobre mesures tècniques de pesca, que inclou noves regles sobre com, on i quan és possible pescar en aigües de la UE, mètodes de pesca autoritzats i espècies prohibides, així com restriccions sobre aparells i equipament.





Per tant, ara han de començar les converses amb el Consell de la UE - la institució que representa els Estats membres - i la Comissió Europea, que la setmana passada va defensar que la pesca elèctrica pot arribar a ser "un mètode més respectuós amb el medi ambient "que l'arrossegament tradicional amb xarxes de vara.