CSIF exigeix ​​l'abonament de la paga extra de 2012

Queda pendent el cobrament del 20,32%.





CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris) denuncia que l'Administració no garanteix el cobrament de la part de la paga extraordinària pendent del 2012 en la data prevista.





El cobrament de l'última part pendent d'aquest any, un 20,32%, que des del sindicat indiquen, s'ha de rebre al març, tal com van acordar.





Segons el sindicat, Funció Pública no assegura que vagi a complir l'acord signat pel qual han de percebre el percentatge que resta de la paga extraordinària.





"L'Administració afirma que si s'elimina el conegut 155 i es forma nou govern, no hi haurà problema per part de la Generalitat en fer efectius els abonaments", manifesta CSIF en un comunicat.





PASSOS DE L'ADMINISTRACIÓ





Així sostenen que si segueix en vigor l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya Si persisteix l'155, el decret llei hauria d'aprovar el Consell de Ministres i és aquí, sostenen on l'Administració no ha donat cap pas.