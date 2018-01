El Govern central planteja calcular la pensió en base a tota la vida laboral i no pels últims anys cotitzats

Báñez proposa la revisió del Pacte de Toledo.









El Grup Popular ha proposat a la Comissió del Pacte de Toledo ampliar el període de càlcul de la pensió a tota la vida laboral de forma voluntària, segons va avançar aquest dilluns la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, en una entrevista amb TVE.





Aquesta mesura beneficiaria aquells treballadors que van cotitzar més al principi oa la meitat de la seva vida laboral però no al final de la mateixa, ja que, a efectes del càlcul de la pensió, es computaria tota la carrera laboral i no només els últims anys, el que milloraria la quantia de la prestació.





La ministra ha assenyalat que alguns treballadors tenen cotitzacions molt altes al principi jo la meitat de la seva vida laboral, però no al final a causa d'expedients de regulació d'ocupació o per haver-se posat a treballar per compte propi.





"Estem pensant que pugui tenir-se en compte, no els últims anys de cotització, sinó fins i tot poder escollir durant tota la carrera laboral perquè milloraria la pensió futura", va explicar la ministra, que ha indicat que es tracta d'una proposta del PP al Pacte de Toledo .





"Veurem si veu la llum. Algunes persones veuen amb incertesa la seva pensió futura i nosaltres volem que la pensió sigui la millor possible", ha subratllat la titular d'Ocupació.





PERÍODE DE CÀLCUL DE LA PENSIÓ





La reforma de pensions del 2013 contemplava l'ampliació progressiva del període de càlcul de la pensió de 15 a 25 anys.





Per 2018, la quantia de la pensió es calcula en funció de les bases de cotització dels 21 anys immediatament anteriors al mes previ al de la jubilació. Per 2022, el període de càlcul serà de 25 anys.





La reforma del 2013 també estableix que els treballadors de més edat expulsats prematurament del mercat laboral, inclosos els treballadors autònoms, poden optar des del 1 de gener de 2017 per l'aplicació d'un període de 25 anys per al càlcul de la pensió si això els resulta més favorable.