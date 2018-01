ERC presenta a Roger Torrent com a candidat a presidir el Parlament

Torrent en un míting d'ERC per al 21D.





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha proposat que el diputat electe dels republicans i alcalde Sarrià de Ter (Girona), Roger Torrent, sigui el candidat independentista a la Presidència del Parlament.





Segons ha explicat ERC en un comunicat, Rovira ho ha transmès als integrants del Permanent Nacional del partit -nucli dur de direcció- i als diputats del grup parlamentari, en una reunió a la seu del partit a Barcelona.





El candidat d'ERC a la Presidència de la Cambra serà amb tota probabilitat el proper president de la institució, ja que té un pacte amb JuntsxCat i amb la CUP per formar una Mesa del Parlament independentista.





VALOR A l'ALÇA





Nascut a Sarrià de Ter el 19 de juliol de 1979, Torrent és un valor a l'alça del partit des que en la passada legislatura va cobrar protagonisme com a portaveu adjunt de JxSí en el Parlament, i ERC destaca que, si és triat, "es convertirà en el president més jove de la història del Parlament".





El diputat electe republicà és llicenciat en Ciències Polítiques per la Autònoma de Barcelona i té un màster en estudis territorials i urbanístics per la Politècnica de Catalunya i per la Pompeu Fabra.





És alcalde del seu municipi des de 2007 -va obtenir més del 70% de vots en les municipals de 2015-; és diputat en el Parlament des de 2012, i en les eleccions del 21 de desembre va ser el número 2 dels republicans per Girona.





PARAULES PER FORCADELL





Les primeres paraules de Torrent han estat per a la presidenta del Parlament sortint: "Si obtinc la confiança majoritària de la Càmera, serà un honor succeir en el càrrec a Carme Forcadell, que ha defensat com ningú aquesta institució i treballaré per estar a la seva altura".





Torrent ha afirmat que el seu principal objectiu serà "tornar a posar la institució al servei de la ciutadania i no de les forces del 155 i materialitzar el mandat democràtic del 21 de desembre".





Torrent va començar la seva carrera política com a membre de les joventuts d'ERC, les JERC, a les quals es va afiliar en 1998, i dos anys després va començar a militar en el partit.









AVALARÀ LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT





Si és triat, tindrà una primera decisió polèmica: si avalarà que la Càmera procedeixi a investir president a Carles Puigdemont malgrat que resideix a Bèlgica i en contra de l'opinió de lletrats de la institució.





El 9 de gener Torrent va ser l'encarregat de comparèixer davant els mitjans en la tradicional roda de premsa dels dilluns que fa ERC i allí es va mostrar partidari d'escoltar l'opinió dels lletrats abans de decidir si el seu partit avala una investidura a distància.





"Hi ha aspectes tècnic-jurídics que no correspon a ERC valorar-los. Correspon als lletrats definir com s'interpreta el reglament del Parlament", va dir Torrent, que ara ja disposarà d'un informe dels lletrats abans de prendre una decisió: no es pot realitzar aquesta investidura.