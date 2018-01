Els 'comuns' faciliten la presidència del Parlament als sobiranistes

La diputada Elisenda Alamany al Parlament.





El pròxim president del Parlament serà amb tota probabilitat un diputat independentista davant la falta d'acord entre PSC, PP, Cs i els comuns per trobar un candidat a la Presidència de la Cambra de l'alternatiu que presentin ERC, JuntsxCat i la CUP.





Si el Parlament no autoritza la delegació de vot als vuits diputats encausats: tres a la presó i cinc en Bèlgica, encara podia existir la possibilitat que els quatre grups no independentistes pactessin un candidat alternatiu i guanyessin la votació per 65 vots contra 62.





Cs ha exigit que el candidat no independentista sigui del seu partit, mentre que la diputada electa dels comuns, Elisenda Alamany, ha descartat donar suport a aquest candidat.





Alamany ha acusat Cs de tenir "fantasies numèriques" quan les possibilitats de tenir un president de la formació taronja són, al seu parer, impossibles.





La diputada dels 'comuns' també ha assegurat que no volen aprofitar-se que hi ha majories 'adulterades' perquè hi ha diputats sobiranistes a la presó.





Alamany ha explicat que donen per fet que no seran a la pròxima Mesa del Parlament i ho considera una llàstima, ja que considera que la llista era clau perquè l'òrgan rector de la Cambra es caracteritzés per la seva "pluralitat".





Abans de la compareixença de Alamany, en el mateix faristol ha parlat Acostades, que havia mostrat el seu optimisme que encara hi havia opcions perquè el president del Parlament no fos un candidat independentista, i havia advertit que "l'únic impediment és que els comuns han decidit posar-se de costat dels independentistes ".





Primer de Acostades ha comparegut el líder del PP català, Xavier García Albiol, que hauria ofert als comuns, a CS, a PSC ia PP buscar un "candidat de consens", però la seva oferta tampoc ha prosperat.





POSSIBILITAT D'UN PRESIDENT NO INDEPENDENTISTA





Hi ha una possibilitat remota que el president no sigui independentista, però per fer-se efectiva, hauria de succeir-se un seguit de premisses que ara mateix semblen molt lluny de complir-se totes elles.





En primer lloc, els independentistes haurien d'acatar l'informe dels lletrats i negar la delegació del vot als seus vuit diputats encausats; després, els comuns haurien d'escriure el nom del seu candidat a la papereta, i Cs, PSC i PP escriure el mateix nom que escriguin els comuns.





Si per exemple, els comuns escriuen 'Xavier Domènech' i els altres tres partits també, aquest obtindria 65 vots de la Cambra i el candidat independentistes 62: això li permetria ser investit a la segona volta per majoria simple.





Alamany no ha aclarit si els vuit diputats dels 'comuns' escriuran algun nom a la papereta o simplement la deixaran en blanc; aquesta segona opció desbarataria qualsevol possibilitat que el candidat no fos independentista.