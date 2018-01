El Museu de Lleida no lliurarà el quadre de Sixena a Aragó

Trasllat de les obres de Sixena.





La procuradora del Museu de Lleida, Nerea Ugarte de Pau, ha enviat un escrit al Jutjat d'Osca en el qual s'assenyala que aquesta institució no ha ofert el lliurament voluntari i el trasllat del quadre de la Immaculada del Monestir de Sijena.





Així, Ugarte sosté que ha de ser el jutjat qui aclareixi qui ha de prendre possessió del mateix i el dia i l'hora.





En l'escrit, el consorci es refereix a les declaracions públiques del Govern d'Aragó en què afirma que està a l'espera que el museu enviï la peça i esgrimeix que "no es comprèn com pot esperar dit enviament, quan aquesta part ja va informar que la possessió no es lliuraria ".





En aquest punt, el Museu de Lleida argumenta que el jutjat ha d'aclarir qui ha de prendre aquesta peça ja, al seu entendre, "hi ha una oberta discrepància entre les parts executants" respecte a qui ha de fer-ho.





El consorci apunta, igualment, que "atès l'interès que se li suposa al Govern d'Aragó en el lliurament de la peça, sorprèn, que dia d'avui encara no hagi evacuat el trasllat conferit per aquest jutjat".





També recorda que després de la providència del jutjat que instava al lliurament d'aquest quatre, el Ajuntament de Villanueva de Sijena va realitzar al·legacions sol·licitant l'entrada al museu amb auxili de la força pública, petició que va ser desestimada.





ESTABLIR L'ENTREGA DE LA PEÇA





D'altra banda, el consorci entén que el jutjat ha d'emetre una resolució on detall la data i hora de lliurament d'aquesta peça, "així com les condicions en què ha de ser fet el trasllat per garantir la integritat, conservació i seguretat" de la mateixa .





L'escrit explica que es tolera aquesta presa de possessió "com a mer i causa acatament de les resolucions judicials adoptades i per no incórrer en una eventual desobediència o resistència" i subratlla que no reconeix la legalitat, "ni en la forma, ni en el fons ", de les decisions adoptades en el curs d'aquest procediment.





Per la seva banda, l'advocat de l'Ajuntament de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha manifestat que "no s'entén com la jutge no va proveir degudament l'escrit d'aquest ajuntament sol·licitant la tramesa de la força pública al Museu de Lleida per recuperar el quadre que faltava ".