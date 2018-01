Militars aprofiten l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils per exigir retribucions justes

Els militars reclamen retribucions justes.





L'associació militar ATME ha aprofitat l'equiparació salarial per a policies i guàrdies civils plantejada pel ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, per reivindicar unes retribucions justes també per als membres de les Forces Armades.





"Els militars portem massa temps suportant unes retribucions que, a més d'injustes per insuficients, no estan d'acord amb el treball exercit", denuncia l'Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) després de l'anunci del Ministeri de l'Interior.





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ja es va comprometre davant l'última reunió del Consell de Personal de les Forces Armades (COPERFAS) a realitzar un estudi sobre els sous dels militars i una comparació amb professions similars.





Una vegada que Interior s'ha compromès a revisar les retribucions de policies i guàrdies civils, ATME subratlla que ha estat possible "gràcies a la mobilització ia l'acció conjunta dels seus integrants" i ho veu com una "gran oportunitat" perquè els militars no es quedin fora d'aquests canvis.





"La mobilització massiva per donar suport unes propostes lògiques, justes i d'acord amb la nostra feina, ens han de portar a aconseguir aquesta justícia retributiva tan anhelada", proclama abans del primer Congrés per militars, convocat per al proper mes de febrer.





"El militar com un ciutadà més i treballador en el si de la societat necessita d'unes retribucions ajustades al treball exercit i acords a les de la resta de la població, en similars termes que la resta del funcionariat, treballadors també al servei de l'Estat", reivindica l'associació.