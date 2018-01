Arrenca una nova legislatura a Catalunya amb la constitució del Parlament

El ple es reuneix per primera vegada des del 27 d'octubre.





El Parlament de Catalunya de la XII Legislatura es constituirà avui a partir de les 11 hores amb una gran incògnita: si els vuits diputats sobiranistes encausats, tres a la presó i cinc en Bèlgica, podran delegar el seu vot en no poder assistir a l'hemicicle.





Serà la primera vegada que es reuneix el ple després del 27 d'octubre, quan es va declarar la República i després es va desencadenar l'aplicació de l'article 155: el Govern espanyol va cessar al Govern, va dissoldre el Parlament i va prendre les regnes de l'administració autonòmica.





Des de llavors 12 líders sobiranistes han passat per la presó, dels quals quatre segueixen en ella, mentre que cinc membres del Govern cessat estan Bèlgica.





També s'han celebrat unes eleccions catalanes que Cs ha guanyat per primera vegada, tot i que tot i la victòria d'Inés Acostades, la majoria independentista es manté a l'hemicicle.





Així la formen els 70 diputats de JunsxCat (34), ERC (32) i la CUP (4), mentre que la resta del ple estarà format per 65 diputats no independentistes: Cs (36), PSC (17), els comuns ( 8) i el PP (4).





MAJORIA INDEPENDENTISTA EN JOC





La primera polèmica de la legislatura ha arribat abans de la constitució de la Cambra: que els lletrats han advertit que els 8 diputats encausats no poden delegar el seu vot perquè consideren que no compleixen cap dels supòsits de l'Regalmento de la Cambra per fer-ho.





No obstant això, els lletrats consideren que l'última paraula la té la mesa d'edat que presidirà la sessió constitutiva i que formen el diputat de més edat i els dos més joves, de manera que estarà composta per tres diputats d'ERC: Ernest Maragall, Ruth Ribas i Gerard Gómez del Moral.





Si permeten que els diputats encausats votin, l'independentisme tindrà una majoria de 70 diputats per decidir sense més problemes el president de la Cambra.





Si per contra, no ho permeten, la majoria independentista quedarà amb 62 diputats, tres menys que el bloc no independentista.





Encara que l'independentisme quedés en minoria, amb tota probabilitat el president del Parlament serà sobiranista, ja que Cs, PSC, els comuns i el PP no han pactat un candidat alternatiu.





PRIMER CONFLICTE AMB L'ESTAT





Si la Mesa d'Edat avalés el vot delegat dels encausats, s'obriria el primer conflicte amb l'Estat de la nova legislatura: el president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que impugnaria davant el TC si votessin els diputats a Bèlgica i que estudiaria fer-ho si ho fan els que estan a la presó.





ERC ha proposat que el president sigui el seu diputat electe Roger Torrent, de 38 anys i alcalde de Sarrià de Ter (Girona), per una Taula on també hi seran previsiblement Alba Vergés (ERC), José María Espejo-Saavedra, Joan Garcia (Cs) , David Pérez (PSC) i dos noms de JuntsxCat.





ESCOLLIR AL PRESIDENT DE LA CAMBRA





El president del Parlament es vota amb els diputats escrivint el nom en una papereta que s'introdueixen en una urna.





Així, guanya el que tingui la majoria absoluta en una primera votació; si ningú ho aconsegueix, se celebra una segona votació amb els dos candidats més votats en la primera, i guanya el que obtingui més vots.





NOVÈ PRESIDENT





El president del Parlament elegit serà el novè des de la restauració de la democràcia després Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015) i Carme Forcadell (2015-2018).





Després d'haver estat elegit, el president podrà dirigir-se als diputats de la Cambra amb el seu primer discurs de la legislatura; en el mandat anterior, Carme Forcadell va pronunciar un discurs que va acabar amb un "Visca la república catalana!".





Quan se superi aquest primer tràmit, el nou president del Parlament obrirà una ronda de contactes amb tots els grups i té 10 dies hàbils per convocar el primer debat per investir el proper president de la Generalitat.