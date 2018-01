L'ANC i Òmnium exigeixen la llibertat dels presos i afirmen que la República "no té fre"

Manifestació per la llibertat dels presos independentistes





L'ANC i Òmnium han liderat aquest dimarts una manifestació a Barcelona per exigir l'alliberament dels presos sobiranistes -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn- i han advertit que la República catalana és "un camí que no té fre" i que algun dia es farà factible malgrat les traves de l'Estat.





Així ho ha explicat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, en un discurs al final de la marxa -que segons fonts municipals ha congregat 17.000 persones- on ha acusat el Govern central de tenir presos polítics, i ha criticat que això "li embruta i li envileix "fins al punt de qüestionar que Espanya sigui una veritable democràcia.





Alcoberro ha advertit el Govern central que "cap forma de coerció i repressió" podrà frenar el procés cap a la independència, de manera que les entitats es fixen l'objectiu d'aconseguir l'alliberament dels presos i ho veuen compatible amb implementar la República.





El vicepresident de l'entitat sobiranista també s'ha referit a l'actualitat per criticar que s'estigui posant en dubte que els vuit diputats encausats -tres a la presó i cinc en Bèlgica- puguin delegar el vot en la sessió constitutiva del Parlament prevista per aquest dimecres .





"Diputats electes no podran exercir els seus drets per estar a l'exili o a la presó. Això és un aspecte més d'aquesta vergonya que embruta l'Estat", ha conclòs, i ha defensat que hi ha una majoria independentista que és cívica i pacífica.





En la mateixa línia, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha advertit que no es resignaran a acceptar com a normal "el que és una vulneració flagrant de drets bàsics i l'ús i l'abús que el president -Mariano Rajoy- fa de les institucions per adulterar la voluntat democràtica ".





Ha afirmat que un sol minut de presó d'aquests "home bons hauria d'avergonyir qualsevol demòcrata" i ha llegit unes paraules de Jordi Cuixart en què recorda que el diàleg ha estat sempre la seva eina per aconseguir acords, però que han atropellat els drets de la ciutadania.





MANIFEST CONJUNT





La presentadora de l'acte, Marta Millà, ha llegit un manifest conjunt de les dues entitats amb una altra nova advertència: "Seguirem alçant la veu tantes vegades com calgui. Llibertat immediata Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Exigim justícia!".





També ha intervingut l'activista i economista Arcadi Oliveres, que ha defensat que els presidents de les entitats independentistes han tingut un comportament irreprotxable i els ha donat les gràcies pel seu sacrifici: "Els pobles només han avançat quan s'han trencat els motlles establerts".





La catedràtica de Dret Constitucional Merce Barceló (Col·lectiu Praga) ha assegurat que l'Estat ha fet ús de la Fiscalia per acabar amb la separació de poders, de la policia per agredir violentament ciutadans que exercien els seus drets d'expressió, manifestació i vot, i del Codi Penal per imputar un delicte als presidents de les entitats sobiranistes.





Considera que se'ls ha aplicat el "dret penal de l'enemic, que preveu penes desproporcionadament altes per delictes inexistents i que suprimeix les garanties processals, a través d'uns tribunals que persegueixen idees polítiques" i per això ha advertit que des del seu col·lectiu no es limitaran a exigir la seva llibertat, sinó que treballaran perquè sigui possible.