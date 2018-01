Prisa aconsegueix un acord amb la majoria dels seus creditors

MÉS INFORMACIÓ Manuel Polanco, nou president de PRISA en substitució de Juan Luis Cebrián





El Consell d'Administració de Prisa ha aprovat aquest dimarts la signatura d'un acord amb la majoria dels seus creditors financers per prolongar cinc anys el venciment del seu deute, segons ha comunicat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





L'acord de refinançament del deute, que entrarà en vigor no més tard del proper 30 de juny, preveu l'extensió del venciment del deute fins a finals de 2022 i no preveu amortitzacions obligatòries durant els tres primers anys --fins desembre de 2020-- , amb un calendari de repagament posterior ajustat a la generació de caixa esperada dels negocis del grup.





Així, estableix un primer repagament de 450 milions d'euros, a realitzar amb els fons obtinguts de l'ampliació de capital aprovat el passat mes de novembre per la Junta General, quan entri en vigor el refinançament.





De fet, l'acord està condicionat al fet que el grup presidit per Manuel Polanco executi l'augment de capital. A més, el pacte estableix la reassignació del deute actualment registrada a Prisa per aproximar-la al negoci d'educació aprofitant la seva capacitat de generació de fluxos, així com la modificació parcial del paquet de garanties del deute.





L'acord ha estat subscrit per una majoria suficient de creditors financers en import de deute i en nombre de creditors en cadascun dels seus trams, i serà objecte de desenvolupament en els oportuns contractes de modificació del deute. Serà tramitat per mitjà del procediment legal anglès anomenat 'scheme of arrangement', per tal que resulti eficaç davant de tots la seva creditors financers.