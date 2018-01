El 57% de la població creu que ha patit ansietat i el 34% depressió en algun moment de la seva vida

Més de la meitat de la població té problemes d'ansietat





El 57 per cent de la població creu que ha tingut problemes d'ansietat alguna vegada a la vida, mentre que el 34 per cent diu haver tingut depressió en algun moment, segons una enquesta realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i que ha estat publicada a la revista 'OCU-Salut'.





Per assolir aquesta conclusió s'han entrevistat gairebé 500 persones d'entre 18 i 74 anys a qui els han preguntat diversos aspectes relacionats amb aquestes malalties com, per exemple, símptomes, causes, tractament o atenció mèdica rebuda.





De les respostes es dedueix que un 10 per cent dels enquestats podria patir problemes de depressió i ansietat sense ser conscient, ja que van declarar no haver patit mai aquest tipus de trastorns. Així mateix, el 57 per cent dels enquestats creu que ha patit un episodi d'ansietat al llarg de la seva vida, el 22 per cent pensa que la pateix en l'actualitat i d'ells un 11 per cent podria estar patint ansietat severa.





Així mateix, el percentatge de persones que creu haver patit depressió se situa en un 34 per cent, en l'actualitat, un 10 per cent dels enquestats els que pensen que la pateixen i, d'aquests, la meitat de manera severa.





D'altra banda, el treball ha posat de manifest que un 32 per cent dels que diuen haver patit aquestes malalties mai va anar al metge i, d'aquells que sí van ser, en el 92 per cent dels casos es va diagnosticar depressió o ansietat.





DESENCADENANTS DE L'ANSIETAT I DEPRESSIÓ





Els problemes a la feina o els estudis són percebuts en el 46 per cent dels casos com el desencadenant de l'ansietat o depressió, seguit dels problemes de parella amb un 40 per cent, els problemes de salut un 37 per cent, els familiars un 31 per cent i els econòmics un 30 per cent. A més, per al 22 per cent dels enquestats una experiència traumàtica va ser l'inici dels problemes de salut.





Pel que fa al tractament, el 54 per cent dels que admeten haver tingut problemes de depressió o ansietat han seguit un tractament, sent la principal raó per no seguir una teràpia la creença, en un 52 per cent dels casos, que podien manejar la situació per ells mateixos, tot i que un 24 per cent reconeixia que no creia en l'eficàcia dels tractaments.