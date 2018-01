La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública alerta del col·lapse a Urgències a Terrassa

Els sanitaris alerten del col·lapse a Urgències





La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ha destacat que els serveis d'Urgències es troben "col·lapsats" i responsabilitza de la situació a les retallades en el sector.





Segons ha explicat en un comunicat "no és cap novetat dir que aquest any el període hivernal ha posat a prova l’estat de salut del nostre sistema sanitari. Arreu hi ha queixes dels usuaris que han hagut d’esperar hores i hores en les urgències dels hospitals, en les pitjors condicions, tant a Barcelona com a la nostra ciutat".





La Plataforma destaca les "queixes i denúncies per part del personal sanitari (com és el cas de la carta del Comitè d’empresa de Mútua de Terrassa), com de treballadors del CST, on es denuncien les condicions lamentables en les quals s’ha d’oferir atenció sanitària als passadissos, amb manca de confidencialitat, de privacitat, amb escassetat de medicació, d’oxigen i amb unes càrregues de treball insostenibles".





"És a dir, el resultat de tot això són malalts que es valoren o diagnostiquen massa tard o malament, empitjorament de les malalties, i morts", afegeix el comunicat.





La Plataforma remarca que els metges "estan desbordats, amb xifres que arriben a 100 visites i 20 domicilis per dia i professional, amb manca de recursos tècnics i humans per poder fer front a la feina".





En aquest sentit, culpen les retallades al sector des del 2010, amb la conseqüent eliminació de llits hospitalaris i llocs de treball. "És producte d’una estratègia mes de fons, una estratègia planificada que la mouen els veritables poders econòmics espanyols, catalans i europeus i és: “privatitzar i mercantilitzar” l’assistència sanitària, convertir-la en un luxe i no en un 'dret'. Transformar-la en un negoci."